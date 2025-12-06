USA wollen Impfplan ändern: Hepatitis-B-Impfung bei Babys nicht mehr automatisch nach Geburt

In Kürze:

Erste Hepatitis-B-Dosis bei Babys von negativ getesteten Müttern soll frühestens mit zwei Monaten erfolgen.

bei Babys von negativ getesteten Müttern soll Eltern sollen gemeinsam mit Ärzten über Risiken und Nutzen entscheiden .

. Die Empfehlung muss noch vom CDC-Direktor offiziell übernommen werden.

Ein Expertengremium, das von US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. ausgewählt wurde, hat am 5. Dezember empfohlen, dass Eltern nicht automatisch angewiesen werden sollten, ihre Säuglinge direkt nach der Geburt gegen Hepatitis B impfen zu lassen – es sei denn, die Mutter ist selbst mit dem Virus infiziert. Die Abstimmung fiel knapp aus, was darauf hindeutet, dass sich der Impfplan in den USA möglicherweise bald ändern wird.

Derzeit empfiehlt die Centers for Disease Control and Prevention (CDC), dass fast alle Neugeborenen innerhalb von 24 Stunden nach der Geburt eine Hepatitis-B-Impfung erhalten. Laut der Mehrheit des Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP, ähnlich wie STIKO in Deutschland) sollte die CDC künftig nicht mehr automatisch empfehlen, dass Kinder von Müttern ohne Hepatitis-B-Infektion sofort geimpft werden. Stattdessen sollen Eltern gemeinsam mit Kinderärzten über Risiken und Vorteile entscheiden.

Warum die Experten eine Änderung vorschlagen

Mitglieder, die für die Änderung stimmten, argumentieren, die vorhandenen Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit seien nicht ausreichend.

„Was wir hier versuchen, ist, zu grundlegender guter Gesundheitspolitik zurückzukehren, die auf Risiko, informierter Zustimmung und individueller Entscheidungsfindung basiert, sodass Eltern die Risiken und Vorteile abwägen und eine Entscheidung treffen können“, sagte Retsef Levi, Mitglied des Gremiums, vor der Abstimmung.

Normalerweise übernimmt der CDC-Direktor die Empfehlungen des ACIP unverändert. Momentan ist Jim O’Neill, ebenfalls stellvertretender Gesundheitsminister unter Kennedy, amtierender CDC-Direktor. Das US-Gesundheitsministerium betonte, dass die Diskussion im Gremium gut informiert und gründlich war.

Hepatitis B und warum Impfungen wichtig sind

Hepatitis B ist ein Virus, das die Leber angreift und Probleme wie dunklen Urin und Entzündungen verursachen kann. Es wird durch Blut oder andere Körperflüssigkeiten übertragen und kann während der Schwangerschaft von der Mutter auf das Kind übergehen.

Etwa null Komma fünf Prozent der schwangeren Frauen tragen das Virus. Im Jahr 2021 wurden rund 17.827 Kinder von infizierten Müttern in den USA geboren. Etwa achtzig Prozent aller Geburten in den USA waren von Müttern, die selbst in dem Land geboren wurden, doch die Mehrheit der Hepatitis-B-positiven Mütter kam aus anderen Ländern.

In den Jahren 2020 und 2021 erhielten rund achtzig Prozent der Neugeborenen innerhalb von drei Tagen die Hepatitis-B-Impfung. Die CDC empfiehlt diese Impfung seit 1991, und Experten sehen einen Rückgang der akuten Hepatitis-B-Fälle als Erfolg des Programms.

„Diese Krankheit ist in den USA dank der Wirksamkeit unseres aktuellen Impfprogramms zurückgegangen“, sagte Dr. Cody Meissner, ACIP-Mitglied, das gegen eine Änderung stimmte.

Wie wirksam ist die Impfung?

Die Antikörper, die der Körper nach der Impfung bildet, nehmen mit der Zeit ab, besonders bei sehr früh geimpften Kindern, erklärte Cynthia Nevison, eine CDC-Mitarbeiterin. Antikörper sind spezielle Proteine, die helfen, den Körper vor Viren zu schützen. Auch wenn die Werte im Blut sinken, bleibt das Immungedächtnis erhalten.

Nevison wies außerdem darauf hin, dass die Hepatitis-B-Fälle schon vor Einführung der universellen Geburtsimpfung 1985 zurückgingen, was frühere Argumente der CDC für eine sofortige Impfung etwas relativiert.

Kritik an den Studien

Dr. Tracy Beth Hoeg, amtierende Direktorin des FDA-Centers for Biologics Evaluation and Research, kritisierte, dass die ursprünglichen Studien für den Impfstoff keine Kontrollgruppen hatten und Säuglinge nur sieben Tage lang beobachtet wurden. „Wir würden heute keinen Impfstoff auf Basis solcher Daten zulassen“, sagte sie.

Auch spätere Studien verglichen geimpfte Kinder nicht mit Ungeimpften, was bedeutet, dass die Daten zur Abwägung von Risiken und Nutzen sehr begrenzt sind. Levi kommentierte: „Als Vater und als Wissenschaftler weiß ich nicht, wie wir auf Basis so dünner Evidenz den Eltern sagen können, dass es in Ordnung ist, dies ihrem null-tägigen Baby zu geben, besonders wenn das Risiko so gering ist.“

Empfehlungen des Gremiums

Die CDC empfiehlt derzeit drei Dosen der Hepatitis-B-Impfung:

Kurz nach der Geburt

Im Alter von 1–2 Monaten

Zwischen 6 und 18 Monaten

Die Impfung wirkt nach drei Dosen bei achtzig bis einhundert Prozent der Geimpften. Bei über neunzig Prozent der Geimpften entwickeln sich schützende Antikörper.

Das Gremium empfiehlt nun:

Bei Kindern von Hepatitis-B-positiven Müttern oder wenn der Status unbekannt ist, weiterhin die Impfung direkt nach der Geburt.

Bei Kindern von negativ getesteten Müttern sollen Eltern in Absprache mit Ärzten entscheiden.

Wenn die Eltern zustimmen, sollte die erste Dosis frühestens mit zwei Monaten erfolgen.

Eltern von Kindern, die bereits eine Dosis erhalten haben, sollen mit Ärzten über Antikörpertests vor weiteren Dosen sprechen. Das Gremium unterstützt, dass Versicherungen die Tests bezahlen.

Acht Mitglieder stimmten für die Änderung, drei dagegen.

Gegner und Befürworter

Die American Academy of Family Physicians und einige ehemalige CDC-Mitarbeiter warnen: „Die Verzögerung der ersten Hepatitis-B-Impfung über den Neugeborenenzeitraum hinaus birgt Risiken mit lebenslangen nachteiligen Folgen und keinen messbaren gesundheitlichen Nutzen.“

„Children’s Health Defense“, früher unter Kennedy, und andere Organisationen unterstützen die Empfehlung. Brian Hooker, wissenschaftlicher Leiter, kritisiert im Gespräch mit der englischsprachigen Ausgabe der Epoch Times die Aluminium-Zusätze im Impfstoff und schlägt Alternativen wie Immunglobulin vor.

Hintergrund und internationale Praxis

ACIP-Mitglied Vicky Pebsworth erklärte, dass die Überprüfung notwendig sei, da der Impfstoff lange nicht überprüft wurde.

Umfragen zeigen, dass viele Eltern Impfungen verzögern oder ablehnen, weil sie Sicherheit oder Notwendigkeit infrage stellen. Nebenwirkungen der Impfung können Fieber oder Guillain-Barré-Syndrom sein, eine seltene Nervenerkrankung.

In vielen wohlhabenden Ländern wird die Hepatitis-B-Impfung nur früh oder für Kinder von infizierten Müttern empfohlen. Impfstoffhersteller wie GlaxoSmithKline, Merck und Sanofi lehnen eine Änderung ab: „Daten zeigen konsequent, dass die Hepatitis-B-Geburtsdosis entscheidend ist, um chronische Hepatitis-B-Infektionen zu verhindern“, sagte Dr. Candice Robinson, medizinische Direktorin bei GlaxoSmithKline.

Wenn die CDC die Empfehlungen übernimmt, wäre dies die jüngste Änderung des Impfplans unter Kennedy. Frühere Anpassungen betrafen unter anderem die Aufhebung der universellen Empfehlung für COVID-19-Impfungen und die Einführung einer einzeln verabreichten Windpocken-Impfung.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „RFK Jr.’s Panel Recommends Delaying First Vaccine Given to Many Children“. (deutsche Bearbeitung zk)