Währungsfond vereinbart mit Ukraine neue Hilfen über 7 Milliarden Euro
Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat mit der Ukraine ein neues Hilfspaket im Umfang von mehr als acht Milliarden Dollar (gut sieben Milliarden Euro) vereinbart.
Das auf vier Jahre angelegte Programm, das noch vom Exekutivdirektorium des IWF abgesegnet werden muss, solle „eine Reihe von makroökonomischen und strukturellen Reformen“ zur Stabilisierung der Wirtschaft der Ukraine unterstützen, erklärte der IWF-Vertreter Gavin Gray am Mittwoch (Ortszeit).
Zudem diene es dazu, „externe Unterstützung zu mobilisieren, um die Finanzierungslücken der Ukraine zu schließen“.
[etd-related posts=“5313893,5314771″]
Der seit Februar 2022 andauernde Krieg fordere „weiterhin einen hohen Tribut von der ukrainischen Bevölkerung und der Wirtschaft“ des Landes, erklärte der IWF.
Die Regierung sei dennoch entschlossen, „die makroökonomische Stabilität aufrechtzuerhalten und die Tragfähigkeit der Verschuldung sowie die Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Ausland wiederherzustellen“.
Das neue Abkommen soll auf ein Hilfsprogramm im Umfang von gut 15 Milliarden Dollar folgen, das der Währungsfonds der Ukraine 2023 gewährt hatte. (afp/red)
vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion