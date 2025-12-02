Weißes Haus bestätigt: US-Präsident Trump in ausgezeichneter Gesundheit
Das Weiße Haus hat Spekulationen über eine schlechte Gesundheit von US-Präsident Donald Trump zurückgewiesen. Präsidentensprecherin Karoline Leavitt verlas eine Erklärung von Trumps Leibarzt Sean Barbabella, der dem 79-Jährigen eine „ausgezeichnete Gesundheit“ bescheinigt.
Leibarzt bestätigt gute Vitalwerte
Barbabella erklärte, dass Trumps Herz-Kreislauf-System in sehr gutem Zustand sei. Auch Bauch und Unterleib seien gesund und gut durchblutet. Die Untersuchung solle sicherstellen, dass der Präsident langfristig vital bleibt.
Ende Oktober hatte sich Trump einer Kernspintomographie (MRT) unterzogen. Der Leibarzt betonte, dass die Untersuchung rein vorsorglich erfolgte.
Hintergrund der Berichterstattung
Die Medien hatten über reduzierte Termine Trumps berichtet, was Spekulationen über seinen Gesundheitszustand ausgelöst hatte. Das Weiße Haus widersprach den Berichten und verwies auf die offiziellen Untersuchungsergebnisse. (afp/red)
