Zwei Nationalgardisten in Washington angeschossen – US-Präsident Trump spricht von Terror

In Kürze:

Schüsse auf Nationalgardisten nahe Weißem Haus

nahe Weißem Haus Afghane als Täter festgenommen

Soldaten in kritischem Zustand, Sicherheitskräfte verstärkt

In der US-Hauptstadt Washington wurden zwei Soldaten der Nationalgarde bei einem gezielten Angriff schwer verletzt. Die Tat ereignete sich in unmittelbarer Nähe des Weißen Hauses, während die Soldaten Teil eines Sicherheitsaufgebots waren, das den Schutz des Regierungssitzes und der Innenstadt gewährleisten sollte.

Ein einzelner Täter eröffnete das Feuer auf die Nationalgardisten, bevor er von anderen Soldaten überwältigt und festgenommen wurde. Augenzeugen berichteten von Chaos und Panik in der Umgebung, während die Polizei das Gebiet großräumig absperrte.

Täter und Reaktionen der Regierung

US-Präsident Donald Trump bezeichnete den Angriff als „Akt des Terrors“ und forderte eine erneute Überprüfung aller Afghanen, die 2021 unter der Biden-Regierung in die USA eingereist sind. In einer kurzen Videobotschaft erklärte er: „Dieser abscheuliche Angriff war ein Akt des Bösen, ein Akt des Hasses und ein Akt des Terrors. Es war ein Verbrechen gegen unsere gesamte Nation.“

Nach Angaben der Behörden handelt es sich beim mutmaßlichen Täter um einen Mann afghanischer Herkunft, der im Rahmen der Evakuierungen nach der Machtübernahme der Taliban in sein Land gekommen war. Infolge des Angriffs setzte die US-Einwanderungsbehörde USCIS die Bearbeitung aller Einwanderungsanträge afghanischer Staatsbürger bis auf Weiteres aus.

Die Bürgermeisterin von Washington, Muriel Bowser, sprach von einem gezielten Angriff auf die Nationalgardisten, ohne ein mögliches Motiv zu nennen.

FBI-Direktor Kash Patel bezeichnete den Vorfall als „schrecklichen Gewaltakt“. Die beiden verletzten Soldaten befinden sich in kritischem Zustand in Krankenhäusern der Hauptstadt.

Verstärkte Sicherheitsmaßnahmen

Nach dem Angriff kündigte Verteidigungsminister Pete Hegseth an, die Zahl der Nationalgardisten in Washington um 500 auf mehr als 2.500 zu erhöhen. Bereits seit August waren Nationalgardisten in der Hauptstadt stationiert, um die Sicherheit im Rahmen der „DC Safe and Beautiful Task Force“ zu gewährleisten. Eine US-Bundesrichterin hatte zuvor die Stationierung der Nationalgarde für gesetzwidrig erklärt, die Regierung erhielt jedoch einen Aufschub, um Rechtsmittel einzulegen.

Die Polizei verstärkte die Präsenz in der Innenstadt, setzte gepanzerte Fahrzeuge und Wasserwerfer ein und ließ Helikopter über der Stadt kreisen. Die Ermittlungen zum Tathergang und den Hintergründen dauern an, während die US-Behörden das Gebiet weiterhin sichern.

Reaktionen von Politik und Militär

Trump lobte die verletzten Soldaten für ihren Mut und bezeichnete sie als „Patrioten“, die ihre Pflicht zum Schutz der Bevölkerung erfüllten. Er kritisierte die Einwanderungspolitik seines Vorgängers Joe Biden und forderte härtere Sicherheitsüberprüfungen für Menschen, die aus Afghanistan in die USA gekommen sind.

Verteidigungsminister Hegseth erklärte, der Vorfall habe den Entschluss der Regierung bestärkt, die Sicherheit in Washington zu erhöhen, und kündigte die Verstärkung durch zusätzliche Nationalgardisten an. (afp/red)

Teile dieses Berichts stammen aus The Epoch Times