15. Dezember: Corona-Aufarbeitung | Trend zur Selbstzensur | Der Held von Bondi Beach
Corona-Enquête-Kommission
Im Bundestag beantworteten heute sechs Experten Fragen zu medizinischer Materialbeschaffung, Impfstoffen und Versorgungssicherheit während der Corona-Pandemie. Besonders relevant sind die Aussagen von Margaretha Sudhoff, die den sogenannten Maskenbericht verfasste. Sie erhebt schwere Vorwürfe gegen den ehemaligen Gesundheitsminister Jens Spahn, der ebenfalls geladen war.
Ukraine-Gipfel
In Berlin sind Friedensgespräche zwischen der Ukraine und den USA zu Ende gegangen. Selenskyj sagte, Kiew könne auf einen NATO‑Beitritt verzichten, verlangt aber ein Einfrieren der Front und US‑Sicherheitsgarantien. EU‑ und NATO‑Vertreter nahmen an dem Treffen teil, Russland blieb außen vor.
Trend zur Selbstzensur
Die freie Meinungsäußerung hat sich in den vergangenen Jahren weltweit deutlich verschlechtert. Nach einem Bericht der UNESCO sei der Freedom of Expression Index zwischen 2012 und 2024 um zehn Prozent gefallen. Ein solch starker Abfall habe es bisher nur zu Kriegszeiten gegeben. Besonders stark habe sich die Lage ab 2020 verschlechtert. Dabei habe die Selbstzensur zugenommen, sowie die missbräuchliche Nutzung von Rechtsmitteln gegen Pressevertreter.
Hongkong-Verleger schuldig gesprochen
Hongkongs Justiz spricht den bekannten prodemokratischen Verleger Jimmy Lai schuldig. Das Strafmaß steht noch aus, ihm droht lebenslange Haft. US-Präsident Trump forderte beim Treffen mit Xi Jinping in Südkorea die Freilassung des 78-jährigen. Die Demokratiebewegung wurde von den Behörden inzwischen de facto zum Erliegen gebracht.
Der Held von Bondi Beach
Der Mann, der einen Angreifer von Sydney überwältigte, ist der 43-jährige Obstladenbesitzer Ahmed Al Ahmed. Laut Medienberichten lebt der Syrer seit 2006 in Australien. Bei dem Einsatz erlitt er Schusswunden an der Schulter und muss mehrfach operiert werden. Bei dem Terrorangriff auf ein jüdisches Fest hatten zwei Täter gestern 15 Menschen getötet.
