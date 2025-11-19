19. November: Kein Bürgergeld für Ukrainer | Drohnenabschuss über Deutschland | Verfassungswidrige Beamtenbesoldung

[etd-brightchat-video=„https://vod.brightchat.com/embed/11cc8c57-b266-49ef-ad29-672245298124“]

Kein Bürgergeld für Ukrainer

Ukrainische Flüchtlinge, die nach dem 1. April 2025 nach Deutschland gekommen sind, sollen künftig wie Asylbewerber behandelt werden. Dadurch bekommen sie kein Bürgergeld. Diese Regelung wurde heute im Kabinett beschlossen. Für die Betroffenen steigt damit der Druck, eine Arbeit anzunehmen. Zeigen sie keine Eigenbemühungen, soll ihnen eine Arbeit zugewiesen werden.

Rundfunkreform

Brandenburg hat als letztes Land dem Reformstaatsvertrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zugestimmt. Das Vorhaben ging jedoch nur mit Hilfe der Opposition durch den Landtag. Damit ist zum 1. Dezember der Weg frei für die Reform von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Unter anderem sollen das Programmangebot gestrafft und der Jugendmedienschutz ausgeweitet werden.

Drohnenabschuss über Deutschland

Um gegen unerlaubte Drohnenflüge vorzugehen plant Innenminister Dobrindt ein neues Luftsicherheitsgesetz. Die Bundeswehr soll mehr Befugnisse erhalten. Zudem sollen die Streitkräfte künftig Amtshilfe für die Länder leisten. Als Unterstützung kommen „Maßnahmen der ergänzenden Luftraumüberwachung“ in Betracht. Außerdem Geräte zur Abwehr – bis hin zum Waffeneinsatz.

Verfassungswidrige Beamtenbesoldung

Die Besoldung der Beamten in Berlin ist laut dem Bundesverfassungsgericht über viele Jahre hinweg verfassungswidrig gewesen. So waren von 2008 bis 2020 rund 95 Prozent der Besoldungsgruppen nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Der Berliner Gesetzgeber muss nun bis zum 31. März 2027 verfassungskonforme Regelungen schaffen.

Chipkrise vorbei

Im Konflikt um den Chiphersteller Nexperia haben die Niederlande ihre staatliche Kontrolle über das Unternehmen ausgesetzt. Nexperia hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden und gehört zum chinesischen Konzern Wingtech. Das Unternehmen ist jedoch weiterhin zu Informationen gegenüber dem niederländischen Wirtschaftsministerium verpflichtet.

