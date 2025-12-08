3. Advent: ADAC erwartet viel Verkehr auf den Fernstraßen in Deutschland

Zum dritten Adventswochenende erwartet der ADAC viel Verkehr auf den Fernstraßen in Deutschland. Die Staugefahr bleibe ähnlich hoch wie am vorherigen Adventswochenende, teilte der Automobilklub in München mit.

Vor allem in Ballungsräumen sei wegen vorweihnachtlichen Einkaufsverkehrs und stark besuchter Weihnachtsmärkte mit Verzögerungen zu rechnen. Zudem gebe es zahlreiche langfristige Baustellen.

Mit den meisten Staus sei am Freitagnachmittag sowie Samstag und Sonntag von morgens bis spätnachmittags zu rechnen.

In Österreich könne es wegen Baustellen auf mehreren zentralen Fernstraßen weiterhin zu Staus kommen.

Die Wettervorhersagen sprechen von eher frühlingshaften Temperaturen. Glatteis und Schnee dürften daher keine Rolle spielen. (afp/ks)