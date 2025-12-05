80-Jährige stirbt in Hamburg nach Telefonbetrug
Nach einem Trickbetrug am Telefon ist eine 80-Jährige in Hamburg gestorben. Wie die Polizei in der Hansestadt am Freitag mitteilte, erhielt die Frau aus dem Stadtteil Rahlstedt am späten Donnerstag einen Anruf von einem Mann, der sich als Polizist ausgab. Er sagte ihr, dass es mehrere Einbrüche in ihrer Umgebung gegeben habe.
Die Frau sei nun in den Fokus der Einbrecher geraten und müsse ihre Wertsachen schützen, gaukelte der Mann ihr vor. Sie solle ihren Schmuck vor der Tür des Mehrfamilienhauses deponieren, wo ein Polizist ihn abholen werde.
Das tat die Frau, und ein Unbekannter nahm den Schmuck mit. Einen direkten Kontakt mit der Seniorin gab es nicht.
Später schilderte die Seniorin die Geschehnisse telefonisch ihrer Tochter, wobei sich ihr Gesundheitszustand derart verschlechterte, dass alarmierte Rettungskräfte Wiederbelebungsmaßnahmen ergreifen mussten.
Dennoch starb die Frau wenig später in ihrer Wohnung. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Todesursache auf und suchte Zeugen.(afp/red)
