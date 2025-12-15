Anschlag geplant? 21-Jähriger in Magdeburg in Gewahrsam
Nach der Äußerung von Anschlagsplänen ist ein 21-Jähriger in Magdeburg am vergangenen Freitag in Gewahrsam genommen worden.
Der junge Mann aus Zentralasien sei am Freitag in Gewahrsam genommen worden, erklärte das Landesinnenministerium am Montag auf AFP-Anfrage und bestätigte damit entsprechende Medienberichte.
Den Plänen könnte eine islamistische Motivation zugrunde liegen, wie eine Sprecherin des Innenministeriums in Sachsen-Anhalt auf Nachfrage bestätigte. Durch die Ingewahrsamnahme sollte demnach ein möglicher Anschlag auf größere Menschenmengen verhindert werden. Zuerst berichtete die „Volksstimme“.
Details zu den Hintergründen und dazu, wie konkret die Äußerungen des Mannes gewesen sind, gab es zunächst nicht. Der 21-Jährige befindet sich der Sprecherin zufolge weiterhin in Gewahrsam. (dpa/afp/red)
