Bundeszuschüsse für Kommunen bleiben Streitfrage – Modernisierungsplan für Verwaltung beschlossen

Noch keine Einigung über Ausgleichszahlungen vom Bund an klamme Kommunen erzielt – Sondergipfel soll im ersten Quartal 2026 Klarheit schaffen

vom Bund an klamme Kommunen erzielt – soll im ersten Quartal 2026 Klarheit schaffen Ministerpräsidentenkonferenz beschließt mit Unterstützung des Kanzlers 200-Punkte-Programm für eine modernere Verwaltung in Deutschland

in Deutschland 58 Fragen zum Planungs- und Baurecht noch offen

Nach der Ministerpräsidentenkonferenz ist klar: Die Reform der Verwaltung schreitet voran, doch über die künftigen Ausgleichszahlungen an klamme Kommunen herrscht weiterhin Uneinigkeit. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kündigte daher eine Sonderministerpräsidentenkonferenz für das erste Quartal 2026 an, um die strittigen Finanzfragen zu klären.

Dabei soll festgelegt werden, wie viel Geld der Bund künftig an Länder und Gemeinden für übertragene Aufgaben zahlt. Zum Thema Konnexität sagte Merz: „Es ist doch deutlich komplexer, als ursprünglich angenommen.“

Kommunales Defizit: mindestens 30 Milliarden Euro pro Jahr

Merz betonte, dass es „nicht einfach“ sei, eine Antwort auf die Frage zu finden, „wie wir in Zukunft dafür sorgen, dass die Leistungsgesetze gezielt angewendet werden können und dass auch die Aufgaben, die insbesondere auf der kommunalen Ebene in den letzten Jahren wirklich im zweistelligen Prozentbereich pro Jahr in die Höhe geschnellt sind, unter Kontrolle gebracht werden können“. Er fügte hinzu, dass das Defizit der Gemeinden nun „bei rund 30 Milliarden Euro im Jahr liegen“ werde.

Alexander Schweitzer (SPD), Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und derzeitiger Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK), hatte das Defizit bei einer zuvor anberaumten Pressekonferenz über alle kommunalen Ebenen hinweg im Jahr 2025 sogar auf 35 Milliarden Euro beziffert. Er bezog sich dabei auf eine Prognose des Landkreistages.

Schweitzer sprach von einer „dramatischen Lage nicht nur für die Haushalte, sondern auch für die kommunale Demokratie“. Er hoffe, dass „in der Kompromissfindung noch mehr auf den Tisch gelegt“ werden werde, so Schweitzer.

Kommunale Schulden und Veranlassungskonnexität

Die Gesamtschulden der kommunalen Kernhaushalte einschließlich der Schulden der Extrahaushalte und sonstiger öffentlicher Fonds, Einrichtungen und Unternehmen hatten Ende 2024 bei 343,8 Milliarden Euro gelegen.

Die Bundesregierung hatte die „Veranlassungskonnexität“ – also den Grundsatz „Wer bestellt, bezahlt“ – in ihrem Koalitionsvertrag verankert. „Wenn Bundesgesetze oder andere Maßnahmen des Bundes bei den Ländern und Kommunen zu Mehrausgaben oder Mindereinnahmen führen, muss sichergestellt werden, dass die Mittel bei der ausführenden Ebene ankommen“, heißt es in der Absichtserklärung von CDU/CSU und SPD (PDF, S. 114).

Modernisierungspaket vervollständigt

Kanzler Merz freute sich über den Durchbruch bei der „föderalen Modernisierungsagenda“, die nun gemeinsam in einem gut 200 Punkte starken Beschlusspapier (PDF) festgelegt worden ist. Man habe gemeinsam „wirkliche Meilensteine“ und einen „wirklich großen Wurf“ beschlossen, bedankte sich Merz bei den Landeschefs.

Die föderale Modernisierungsagenda, so Merz, sei „das passende Gegenstück zu der von der Bundesregierung für die Bundesverwaltung bereits beschlossenen Modernisierungsagenda“ (PDF), die nun „unser Modernisierungspaket komplementiert“. Die Umsetzung werde „umfangreiche Vereinfachungen und Entlastungen“ für Bürger, Wirtschaft und Verwaltung bringen.

Merz nannte Beispiele für Erleichterungen: Personalausweise für Senioren über 70 Jahre sollen künftig zeitlich unbegrenzt gültig sein. Zudem soll das Baurecht vereinfacht werden. Künftig genügt eine Anzeige statt eines Antrags auf Genehmigung.

Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) wies darauf hin, dass 58 Fragen zum Planungs- und Baurecht noch nicht abschließend geklärt seien. „Wir müssen hier vorankommen“, forderte Kretschmer. Der neue „Gamechanger“ heiße aus seiner Sicht „Bauen im Bestand“. Künftig soll nicht mehr bei jedem Ausbau bestehender Straßen oder Bahnstrecken ein volles Planfeststellungsverfahren nötig sein. „Dann sind wir auch mit einer neuen Deutschlandgeschwindigkeit unterwegs“, versprach Kretschmer.

Merz will mehr Fachkräfte aus dem Ausland

Die künftig niedrigeren Hürden für die Verfahren zur Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen sind dem Kanzler besonders wichtig. „Wir brauchen einfach sehr viel mehr Fachkräfte aus dem Ausland“, betonte Merz.

Laut dem Beschluss (PDF) müssen die Länder bis zum 30. Juni 2026 ermöglichen, dass Dokumente von Antragstellern elektronisch eingereicht werden können. Bei „antragsstarken Berufen“ soll dies bis Ende 2026 auch in englischer Sprache möglich sein.

Zudem müssen die Länder die Entwicklung einer „Work-and-Stay-Agentur“ unterstützen. Sie sollen auch Konzepte für eine bundeslandübergreifende Bündelung der Zuständigkeiten für ausgewählte Berufe prüfen.

Olympische Spiele sollen nach Deutschland kommen

Merz begrüßte, dass alle Konferenzteilnehmer sowie die Sportpolitik des Bundes und der Länder ein gemeinsames Bekenntnis zur Bewerbung für Olympische und Paralympische Spiele in Deutschland abgegeben haben. Geplant sind die Spiele für die Jahre 2036, 2040 und 2044. Als Austragungsorte kommen Berlin, München, Hamburg und die Region Rhein/Ruhr infrage.

„Die Spiele können unser Land und unseren Sport stärken und uns Mut und Zuversicht geben“, sagte Merz. „Für den Erfolg unserer Bewerbung braucht es dabei Geschlossenheit und Einigkeit – genau die haben wir“ (Video auf „YouTube“).

Beschlossen wurde auch eine gemeinsame Stellungnahme über die Außenhandelspolitik (PDF).

200 Maßnahmen für moderne Verwaltung

Bereits kurz vor dem Treffen mit Merz hatten sich die Landesregierungschefs auf das 200-Maßnahmen-Paket für eine modernere Verwaltung geeinigt. Schweitzer sprach im Anschluss von einem „großen Erfolg“.

„Unser Ziel ist, Staat und Verwaltung in Deutschland grundlegend zu erneuern, Bürokratie abzubauen, Verfahren zu beschleunigen und staatliche Strukturen effizienter zu gestalten“, erklärte der Ministerpräsident. Es gehe dabei auch um eine Kostenreduzierung.

Vorteile für Bürger: Weniger Papierkram, schnellere Reparaturen

Nicht nur Verwaltung und Wirtschaft, sondern auch die Bürger sollen von Erleichterungen profitieren, so das Land Rheinland-Pfalz. Künftig sollen weniger amtliche Beglaubigungen für Pässe, Ausweise, Wohnsitzmeldungen oder Meldebescheinigungen verlangt werden.

Für Menschen über 70 Jahre soll es bald Personalausweise mit unbefristeter Gültigkeit geben. Im Schriftverkehr mit Ämtern sollen auch E-Mails rechtsgültig anerkannt werden.

Reparaturen an Aufzügen oder Rolltreppen in Bahnhöfen, Flughäfen oder anderen öffentlichen Gebäuden sollen „messbar“ schneller erfolgen.

Vorteile für die Unternehmen: Weniger Pflichten, automatische Genehmigungen bei Anträgen

Für Unternehmen sollen Berichts-, Auskunfts- und Dokumentationspflichten deutlich sinken. Mindestens ein Drittel dieser Vorgaben soll gestrichen werden. Ähnliche Pflichten müssen Unternehmen künftig nur noch einmal statt mehrfach erfüllen.

Für Antragsteller aus der Wirtschaft gilt eine Lastenumkehr: Wird ein Antrag nicht innerhalb von drei Monaten entschieden, gilt er automatisch als bewilligt. Grundsätzlich soll das Motto „Anzeigepflicht statt Genehmigungspflicht“ gelten. Unternehmensgründungen sollen innerhalb von 24 Stunden möglich sein.

Aufwändige Ausschreibungsverfahren sollen künftig durch einen „digitalen Marktplatz für öffentliche Beschaffung“ ersetzt werden. Auch Förderverfahren im Zuwendungsrecht sollen erleichtert werden, mit einem stärker risikoorientierten Ansatz bei Kontrollen. Die Gesetze zu Tierarzneimitteln, Pflichtversicherungen und das Bundesdatenschutzgesetz sollen so angepasst werden, dass sie nicht über den EU-Regelungsbestand hinausgehen, so Schweitzer.

Vorteile für die Verwaltung: Weniger Berichtspflichten, einheitliche digitale Abläufe

Um mehr Zeit für Bürgeranliegen zu schaffen, sollen die bisherigen Berichtspflichten der Behörden überprüft und weitgehend abgeschafft werden. Nur unbedingt notwendige Pflichten dürfen bestehen bleiben – und ihr Fortbestand muss begründet werden. Ziel ist es, mindestens die Hälfte aller Pflichten zu streichen. Außerdem sollen „Reallabore“ und „Experimentiergesetze“ nach rheinland-pfälzischem Vorbild bundesweit möglich werden.

Geplant ist zudem eine bundesweite, digitale und KI-gestützte Verwaltung auf einer gemeinsamen Technologieplattform („D-Stack“). Herzstücke sollen eine Online-Plattform und die KI-unterstützte „Deutschlandapp“ sein. In dieser App sollen wichtige Dokumente wie Führerschein, Reisepass, Personalausweis oder Sozialversicherungsnummer hinterlegt werden können.

Schweitzer betonte abschließend: „Alles, was wir in den letzten Jahren rund um das Online-Zugangsgesetz und die Registermodernisierung diskutiert haben, soll zu einem guten Ergebnis gebracht werden.“