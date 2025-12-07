„Frühlingshaft“ anmutende zweistellige Temperaturen erwartet
Winterliches Wetter sucht man zum Wochenstart nach dem zweiten Advent zunehmend vergebens. Dem Deutschen Wetterdienst in Offenbach zufolge wird es selbst in höheren Lagen dem Schnee „an den Kragen“ gehen.
Vielmehr würden Tiefdruckgebiete über dem Atlantik für „frühlingshaft“ anmutendes, unbeständiges Wetter sorgen. Zum Start in die Woche zeigt sich die Sonne allenfalls im Süden.
Regen aus der Nacht zieht nach Osten ab und dann bleibt es meist trocken. Am Nachmittag kommt laut den Meteorologen im Westen und Nordwesten neuer Regen. Die Temperaturen steigen auf 10 bis 16, am Oberrhein lokal 17 Grad.
Wechselhaft und mild
Das Wetter geht auch in den kommenden Tagen wechselhaft und mild weiter. Bei dichten Wolken kann es am Dienstag länger anhaltenden Regen geben. Südlich des Mains wären auch größere Auflockerungen möglich. Die Temperaturen steigen erneut auf maximal 16 Grad.
Am Mittwoch gibt es in weiten Teilen des Landes kaum Wolkenlücken. Im Süden und im östlichen Bergland könnte es mal auflockern, oftmals sonnig sei es in Alpennähe.
Von Westen bis Nordosten werden dem DWD zufolge Niederschläge erwartet, ansonsten bleibe es vorwiegend trocken. Die Höchstwerte liegen bei milden 8 bis 15 Grad. (dpa/red)
