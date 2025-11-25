Gerichtsvollzieher in saarländischem Bexbach im Dienst getötet

Im saarländischen Bexbach ist ein Gerichtsvollzieher im Dienst getötet worden. Dem Mitarbeiter der saarländischen Justiz sei am Dienstagmorgen „im Dienst für unseren Rechtsstaat das Leben genommen“ worden, erklärte Landesjustizministerin Petra Berg (SPD) in Saarbrücken. Hintergründe zur Tat wurden zunächst nicht mitgeteilt. Der Mann war 58 Jahre alt.

Berg erklärte, sie sei vom Tod des Manns tief erschüttert. „Diese Nachricht lässt uns alle in Trauer und Fassungslosigkeit zurück“, teilte sie weiter mit. Ihre Gedanken seien bei den Angehörigen, Freunden und Kollegen des Verstorbenen. Die saarländische Justiz stehe fest an der Seite der Hinterbliebenen. „Wir werden unserem Kollegen ein ehrendes Andenken bewahren“, erklärte Berg.

Die Ermittlungen in dem Fall liefen. Das Ministerium kündigte weitere Informationen für Mittwoch an. Eine Anfrage der Nachrichtenagentur AFP an die Staatsanwaltschaft Saarbrücken blieb zunächst unbeantwortet.(afp/red)