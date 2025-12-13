Grünen-Spitze in Baden-Württemberg im Amt bestätigt

Knapp drei Monate vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg hat der Landesverband der Grünen seine Vorsitzenden im Amt bestätigt.

Die Landeschefs Lena Schwelling und Pascal Haggenmüller erhielten auf einem Landesparteitag in Ludwigsburg die dafür notwendigen Stimmen, wie die Grünen am Samstag mitteilten.

Beide stehen seit 2021 an der Spitze des Landesverbands. Spitzenkandidat für die Landtagswahl am 8. März ist der frühere Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir.

CDU und Grüne

Der Urnengang in Baden-Württemberg findet am 8. März statt – zwei Wochen der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Die Grünen regieren in Baden-Württemberg derzeit in einer Koalition mit der CDU unter Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Vorher regierte die CDU fast 60 Jahre lang. Umfragen zufolge könnten die Christdemokraten, die mit ihrem Partei- und Landtagsfraktionschef Manuel Hagel als Spitzenkandidat antreten, die Landtagswahl nun wieder deutlich gewinnen.

Jüngste Erhebungen der Institute Infratest dimap und Insa sahen die Christdemokraten mit 29 bis 31 Prozent auf dem ersten Platz, gefolgt von der AfD mit 20 bis 21 Prozent und den Grünen mit 17 bis 20 Prozent.

Auf dem vierten Platz folgte die SPD mit zehn bis elf Prozent. Mit sieben beziehungsweise fünf bis sieben Prozent wären die Linke und die FDP ebenfalls im Landtag vertreten. Das BSW würde mit drei Prozent an der Fünfprozenthürde scheitern.

Die AfD wählte ihren Landeschef Markus Frohnmaier zum Kandidaten für das Ministerpräsidentenamt. Für die SPD tritt Landeschef Andreas Stoch an, für die Linke die Kommunalpolitikerin Kim Sophie Bohnen und für die FDP Landeschef Hans-Ulrich Rülke. (afp/red)