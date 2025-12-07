Hegseth lobt deutsche Erhöhung der Verteidigungsausgaben als vorbildlich

US-Kriegsminister Pete Hegseth hat Deutschland für die Steigerung seiner Verteidigungsausgaben gelobt. Hegseth bezeichnete Deutschland in einer Rede am 6. Dezember im US-Bundesstaat Kalifornien zusammen mit Israel, Südkorea und den baltischen Staaten als „vorbildliche Verbündete“.

Diese Länder würden wegen ihrer Anstrengungen im Verteidigungssektor vom „besonderen Entgegenkommen“ der USA profitieren, kündigte er an.

Hegseths Lob kam unerwartet, da Deutschland ansonsten von der Regierung von US-Präsident Donald Trump oftmals gescholten wird. In der am 5. Dezember veröffentlichten neuen US-Sicherheitsstrategie geht die Trump-Regierung auf Distanz zu Europa.

Hegseth sagte nun bei einem Forum zur Verteidigungspolitik in der Ronald-Reagan-Präsidentenbibliothek im kalifornischen Simi Valley, „vorbildliche Verbündete“ wie etwa Deutschland stockten bei der Verteidigung auf.

Andere Partner, die das bisher nicht täten, würden „Konsequenzen“ durch die USA hinnehmen müssen, warnte er zugleich. Präsident Trump „hilft gerne Freunden, die sich selbst helfen“. (afp/ks)