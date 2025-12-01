RTL will bis zu 1.000 Jobs in Deutschland streichen – Medienbericht
Der in Köln ansässige Medienkonzern RTL will einem Medienbericht zufolge zwischen 800 und 1000 Stellen abbauen.
Die Pläne beträfen die gesamte hiesige Sendergruppe, zu der neben dem Stammhaus RTL unter anderem auch der Sender Vox, der Nachrichtensender n-tv und der Streamingdienst RTL+ gehören, berichtete die „Wirtschaftswoche“ am Montag. Demnach sollen mehrere Teilbetriebe von RTL eingestellt werden, dort komme es zu betriebsbedingten Kündigungen.
Dem Bericht zufolge wollte die Geschäftsführung die Details des Stellenabbauplans am Montagabend der obersten RTL-Führungsebene vorstellen.
Die gesamte Belegschaft soll demzufolge am Dienstag informiert werden. Der Sender wollte den Bericht auf Anfrage der „Wirtschaftswoche“ nicht kommentieren. „Wir bitten um Verständnis, dass wir uns zu Spekulationen grundsätzlich nicht äußern“, erklärte demnach eine Sprecherin von RTL Deutschland. (afp/red)
vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion