RTL will bis zu 1.000 Jobs in Deutschland streichen – Medienbericht

Der in Köln ansässige Medienkonzern RTL will einem Medienbericht zufolge zwischen 800 und 1000 Stellen abbauen.

Die Pläne beträfen die gesamte hiesige Sendergruppe, zu der neben dem Stammhaus RTL unter anderem auch der Sender Vox, der Nachrichtensender n-tv und der Streamingdienst RTL+ gehören, berichtete die „Wirtschaftswoche“ am Montag. Demnach sollen mehrere Teilbetriebe von RTL eingestellt werden, dort komme es zu betriebsbedingten Kündigungen.

Dem Bericht zufolge wollte die Geschäftsführung die Details des Stellenabbauplans am Montagabend der obersten RTL-Führungsebene vorstellen.

Die gesamte Belegschaft soll demzufolge am Dienstag informiert werden. Der Sender wollte den Bericht auf Anfrage der „Wirtschaftswoche“ nicht kommentieren. „Wir bitten um Verständnis, dass wir uns zu Spekulationen grundsätzlich nicht äußern“, erklärte demnach eine Sprecherin von RTL Deutschland. (afp/red)