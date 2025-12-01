Merz besucht bei Reise nach Israel auch Jordanien

Bundeskanzler Friedrich Merz reist im Rahmen seines Israel-Besuchs Ende der Woche auch ins angrenzende Jordanien.

Wie Regierungssprecher Stefan Kornelius mitteilte, ist am 6. November ein Treffen von Merz mit dem jordanischen König Abdullah II. geplant. Hierbei werde es unter anderem um die deutsch-jordanischen Beziehungen und die Lage in der Region gehen.

Ein Besuch des Bundeskanzlers bei den in Jordanien stationierten Bundeswehrsoldaten ist demnach nicht geplant. Auf dem jordanischen Flughafen al-Asrak sind Bundeswehrsoldaten als Teil des internationalen Einsatzes gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat stationiert.

Antrittsbesuch in Israel

Merz‘ Besuch in Israel ist sein Antrittsbesuch in dem wegen seines Vorgehens im Gazastreifen international in der Kritik stehenden Land.

Am 7. Dezember ist ein Treffen des CDU-Politikers mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu geplant, bei dem es unter anderem um den Waffenstillstand im Gazastreifen gehen soll.

Darüber hinaus sind eine Kranzniederlegung an der Holocaust-Gedenkstätte Jad Vaschem und Gespräche mit Intellektuellen und anderen Vertretern der Zivilgesellschaft geplant. (afp/ks)