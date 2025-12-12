Merz empfängt Selenskyj am Montag in Berlin

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die Reise des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Montag nach Berlin bestätigt.

Wenn die Sicherheitslage es zu lässt

Kanzler Friedrich Merz (CDU) werde ihn zu den deutsch-ukrainischen Wirtschaftsgesprächen und „zu einem Austausch über den Stand der Friedensverhandlungen in der Ukraine empfangen“, teilte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Freitag mit.

Am Abend würden dann „zahlreiche europäische Staats- und Regierungschefs sowie die Spitzen von EU und Nato zu den Gesprächen hinzustoßen“.

Der Präsident werde nach Berlin reisen, „sofern die Sicherheitslage dies ermöglicht“, hatte es aus Kiew geheißen.

Das Treffen findet im Rahmen der Bemühungen um eine Beendigung des Ukraine-Kriegs statt.

USA schickt Vertreter

Am Donnerstag hatte Merz gesagt, der britische Premierminister Keir Starmer, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und er hätten US-Präsident Donald Trump vorgeschlagen, die Ansätze für ein Ende des Ukraine-Kriegs am Wochenende „abschließend“ zu besprechen. Das Treffen in Berlin soll demnach an diese Unterredungen anknüpfen.

Unklar blieb, ob US-Vertreter daran teilnehmen sollten. Regierungssprecherin Karoline Leavitt sagte ihrerseits am Donnerstag, Washington werde „einen Vertreter entsenden“, wenn es aus Sicht der US-Regierung „eine echte Chance gibt, ein Friedensabkommen zu unterzeichnen“. (afp/dpa/red)