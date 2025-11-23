Merz ruft Nationalen Sicherheitsrat zusammen – Thema war die Ukraine und der US-Friedensplan

Bundeskanzler Friedrich Merz hat den „Nationalen Sicherheitsrat“ zusammengerufen, um über die Lage in der Ukraine zu beraten. Das teilte Regierungssprecher Stefan Kornelius am späten 22. November mit.

Das Gremium habe unter dem Vorsitz von Merz „die aktuellen Entwicklungen mit Blick auf den Krieg gegen die Ukraine erörtert“. Merz, der an dem Tag am G20-Gipfel in Südafrika teilnahm, habe die anderen Ratsmitglieder „über seine Gespräche mit europäischen und internationalen Partnern informiert“.

Deutschland will sich an der Aushandlung beteiligen

Der Sicherheitsrat habe „bekräftigt, dass Deutschland sich am Prozess der Aushandlung eines fairen und dauerhaften Friedens für die Ukraine weiterhin mit großem Engagement beteiligen wird“, wie es hieß.

Das dürfte wohl auch als Botschaft in Richtung Washington gemeint sein, nachdem die US-Regierung einen „28-Punkte-Plan“ für die Ukraine vorgelegt hatte. Der Plan beschäftigte das Gipfeltreffen in Südafrika.

Für heute sind in der Schweiz Verhandlungen zwischen den USA, der Ukraine und den europäischen Verbündeten Kiews geplant.

Wer gehört zum Sicherheitsrat?

Der Sicherheitsrat der Bundesregierung war Anfang November zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengekommen. Mit dem Gremium sollen Fragen der deutschen Sicherheitspolitik an zentraler Stelle im Bundeskanzleramt gebündelt werden – und diese nicht der Zuständigkeit verschiedener Ministerien und Behörden überlassen.

Ständige Mitglieder des Rats sind der Bundeskanzler sowie die Ministerinnen und Minister für Finanzen, Verteidigung, Inneres, Auswärtiges, Wirtschaft, Justiz, Digitalisierung, Entwicklung sowie der Chef des Bundeskanzleramts.

Hinzu kommen je nach Thema weitere Minister, Vertreter von Bundeswehr und Polizei sowie die Geheimdienstchefs. (dts/afp/red)