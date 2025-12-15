Neue EH55-Förderung für energieeffiziente Häuser startet am Dienstag

Am Dienstag startet das neue Förderprogramm des Bundes für den Bau neuer Häuser mit dem Energieeffizienzstandard EH55. Die Förderung erfolgt mittels zinsverbilligter KfW-Kredite, der Zinssatz für ein Darlehen mit 35 Jahren Laufzeit und zehn Jahren Zinsbindung liegt zum Start bei 2,84 Prozent effektiv, wie das Bundesbauministerium am Montag mitteilte. Bei einer Laufzeit von zehn Jahren und zehn Jahren Zinsbindung sind es demnach rund 1,94 Prozent effektiv.

Das Bundesbauministerium hatte das neue Programm Ende November angekündigt. Insgesamt stehen 800 Millionen Euro zur Verfügung. Das Programm endet, wenn die Mittel aufgebraucht sind.

Effizienzhäuser der Stufe EH55 verbrauchen höchstens 55 Prozent der Energie eines Standardhauses. Um die Förderung zu erhalten, dürfen die geförderten Häuser nur mit Erneuerbaren Energien beheizt werden. Zudem muss die Baugenehmigung bereits vorliegen. Die baureifen Vorhaben oder der Erstkauf können demnach mit bis zu 100.000 Euro zinsverbilligter KfW-Kredite pro Wohneinheit gefördert werden.

„Die EH-55-Plus-Förderung setzt einen wichtigen Impuls, nach der Genehmigung auch mit dem Bau zu beginnen“, erklärte Bauministerin Verena Hubertz (SPD). Das sei wirtschaftlich oft nicht möglich gewesen, obwohl die Wohnungen dringend gebraucht würden.

Mit einem Zinssatz von unter drei Prozent liege das Programm deutlich unter dem Marktniveau, betonte Hubertz. „Wir führen damit konsequent unseren Weg fort, wichtige Impulse beim Wohnungsbau zu setzen.“

Informationen gibt es ab dem 16. Dezember auf der Website der KfW: www.kfw.de/297, www.kfw.de/299 und www.kfw.de/498. (afp/red)