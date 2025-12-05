Rückzug Wagenknechts und Kampf um Neuauszählung: BSW vor großen Herausforderungen

Aus dem Stand schaffte es das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) ins Europaparlament, mehrere Landesparlamente und zwei Landesregierungen. Bei der Bundestagswahl im Februar endete der Höhenflug allerdings: Die Partei verpasste äußerst knapp den Einzug ins Parlament. Mit 4,981 Prozent der Zweitstimmen scheiterte das Bündnis an der Fünf-Prozent-Hürde, es fehlten lediglich 9529 Stimmen.

Mit dem Bundestags-Aus verlor das BSW nicht nur seine Einflussmöglichkeiten auf bundespolitischer Ebene, Finanzen und Ressourcen, sondern auch die Aufmerksamkeit von Öffentlichkeit und Medien. Das zeigt sich in den Umfragen: Nur noch bei drei bis vier Prozent wird die Partei auf Bundesebene gesehen.

Kampf um Neuauszählung

Schon direkt nach der Bundestagswahl machte das BSW Auszählungsfehler für das knappe Ergebnis verantwortlich und forderte eine Neuauszählung. Wenig später reichte die Partei Eilanträge beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe und dem hessischen Verwaltungsgericht ein – allerdings ohne Erfolg: Die Gerichte erachteten sich für nicht zuständig. Sie verwiesen stattdessen auf den Wahlprüfungsausschuss des Bundestages, der laut Grundgesetz für die Prüfung der Bundestagswahl zuständig ist.

Ende April legte die Partei dort Einspruch ein. Sie kritisierte aber zugleich das Verfahren scharf: Denn im Ausschuss entscheiden Abgeordnete anderer Parteien über den Einspruch – das BSW sieht einen Interessenkonflikt. Der Ausschuss lehnte dann am Donnerstag die Neuauszählung ab.

Nach der Bestätigung des Beschlusses durch das Bundestagsplenum wäre dann auch der Weg für den von Wagenknecht angekündigten Gang vor das Bundesverfassungsgericht frei.

Rückzug von BSW-Gründerin Wagenknecht

Eigentlich hatte BSW-Gründerin Wagenknecht bereits vor der Bundestagswahl angekündigt, sich bei einem Nichteinzug ihrer Partei ins Parlament aus der Politik zurückziehen zu wollen. Davon wollte sie nach der Wahl aber nichts mehr wissen und blieb Parteivorsitzende.

In letzter Zeit häuften sich aber die Rückzugs-Gerüchte, bis Wagenknecht es Anfang November selbst verkündete: Beim Bundesparteitag will sie den Ko-Vorsitz abgeben. Der EU-Abgeordnete Fabio de Masi soll ihr Nachfolger werden, Amira Mohamed Ali Ko-Parteichefin bleiben.

Die beiden sollen die organisatorische Arbeit übernehmen, während Wagenknecht sich um die Schärfung des inhaltlichen Profils der Partei kümmern will – als Leiterin einer neuen BSW-Grundwertekommission.

Im Parteivorstand würde die 56-Jährige aber in ihrer neuen Position bleiben. Es sieht also alles danach aus, dass Wagenknecht weiterhin die zentrale Figur in der Partei bleibt. Es könnte aber auch der Beginn eines kompletten Rückzugs sein.

Heißen soll das BSW künftig schon mal nicht mehr nach seiner Gründerin – sondern: Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft. Über den Name soll der Parteitag entscheiden.

Innerparteilicher Streit

Vor allem zwischen der Bundespartei und den BSW-Landesministern knirscht es immer wieder. In Thüringen beispielsweise wollte Wagenknecht mit der geforderten Trennung von Partei- und Regierungsamt eine neue BSW-Führung durchsetzen.

Finanzministerin Katja Wolf stellte sich aber trotzdem zur Wiederwahl und gewann. Heftigen Streit gibt es auch innerhalb der Landesverbände. So zerlegte sich in Brandenburg die BSW-Fraktion bei der Abstimmung über den neuen Rundfunkstaatsvertrag fast selbst, Parteiaustritte inklusive.

Wagenknecht sieht die Regierungsbeteiligungen ihrer Partei deshalb äußerst kritisch: In Thüringen und Brandenburg hätten diese der „Gesamtpartei geschadet“, sagte sie kürzlich dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Gleichzeitig streben die BSW-Landespolitiker nach mehr Einfluss. So erwägt der brandenburgische Finanzminister Robert Crumbach beim Parteitag am Wochenende eine Kandidatur für den BSW-Bundesvorsitz oder -Vizevorsitz. (afp/red)