Im U-Ausschuss: So distanziert sich Olaf Scholz von der Klimastiftung und Nord Stream 2

In Kürze:

Scholz betont, dass Klimastiftung und Nord Stream 2 ein Projekt der Landesregierung waren.

waren. Die Bundesregierung nahm die Stiftung nur „zur Kenntnis“.

nahm die Stiftung nur „zur Kenntnis“. Der Ex-Kanzler bestätigt erstmals seinen LNG-Brief an die US-Regierung.

Der Untersuchungsausschuss im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern, der im April 2022 eingesetzt wurde, sorgt immer wieder für überregionale Schlagzeilen. Die Fragen, die die Abgeordneten im Schweriner Schloss aufwerfen, beschäftigen dabei nicht nur die Menschen im Nordosten.

Der Ausschuss will klären, welche Rolle die Landesregierung unter Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) bei der Gründung und Arbeit der „Stiftung Klima- und Umweltschutz MV“ gespielt hat. Dabei geht es vordergründig um mögliche Verbindungen der Stiftung zu wirtschaftlich brisanten Projekten wie der Ostseepipeline Nord Stream 2, der sogenannten Wasserstoff-Hanse sowie zu weiteren beteiligten oder verbundenen Unternehmen.

Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob die Stiftung tatsächlich dem Gemeinwohl verpflichtet war. Das Gremium prüft, welche ihrer offiziellen Zwecke vorrangig verfolgt wurden, ob private Unternehmen begünstigt wurden und inwieweit die Aktivitäten unabhängig von wirtschaftlichen Interessen dem Klima- und Umweltschutz dienten.

Bereits in der Vergangenheit mussten während des Baus von Nord Stream 2 prominente Politiker vor dem Ausschuss aussagen, darunter der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD), der ehemalige Bundeswirtschafts- und Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) sowie Peter Altmaier (CDU), der unter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Bundeswirtschaftsminister war.

Die Zeugenauswahl macht deutlich, dass der Untersuchungsgegenstand längst bundespolitische Dimensionen erreicht hat. Am gestrigen Freitag wurde mit Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ein weiterer ehemaliger deutscher Spitzenpolitiker befragt.

Ohne Rechtsbeistand, aber mit Vertreter des Kanzleramts

Kurz nach zehn Uhr betritt Scholz den Demmler-Saal im Schweriner Schloss. Zuvor hatten sich Landtagsabgeordnete und Verwaltungsmitarbeiter dort versammelt. Der ehemalige Bundeskanzler ist ohne Rechtsbeistand erschienen, wird jedoch von einem Mitarbeiter des Bundeskanzleramts begleitet, der Behörde, die er bis Mai dieses Jahres leitete.

Die Bundesregierung unter Friedrich Merz hatte Scholz eine eingeschränkte Aussagegenehmigung erteilt; der Mitarbeiter unterstützt ihn, falls eine Frage der Abgeordneten über diese Genehmigung hinausgeht.

Warum hatte die Landesregierung damals ein so großes Interesse am Bau der zweiten Ostsee-Gas-Pipeline zwischen Russland und Deutschland, dass sie dafür eine zumindest fragwürdige Stiftung gründete?

Weshalb nahm die Stiftung eine Spende von 20 Millionen Euro von der Nord Stream 2 AG, einem Unternehmen mit russischer Staatsbeteiligung, an? Sollte mit diesem Konstrukt möglicherweise die Zahlung von 9,8 Millionen Euro Schenkungssteuer umgangen werden? Diese Fragen standen bereits in früheren Zeugenvernehmungen immer wieder im Mittelpunkt der Untersuchungen.

Der ehemalige Bundeskanzler Olaf Scholz konnte, wie schnell deutlich wurde, nur sehr begrenzt zu diesen Fragen Stellung nehmen. Von 2018 bis 2021 war er Bundesfinanzminister und Vizekanzler der Bundesregierung. Ausschussvorsitzender Sebastian Ehlers (CDU) bot Scholz zu Beginn die Gelegenheit, die Sachlage zusammenhängend darzustellen, bevor er sich den Fragen der Abgeordneten stellte.

Scholz bemüht sich um möglichst große Distanz

Scholz war sofort bemüht, eine möglichst große Distanz zwischen sich und dem Untersuchungsgegenstand zu bringen. Am Ende sei es eine Angelegenheit der Landesregierung und kein Projekt der Bundesregierung gewesen. Als Mitglied der Bundesregierung habe er die Mitteilung von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig Anfang 2021 in einem Telefonat „zur Kenntnis“ genommen. Die Mitteilung ging darum, dass sie die „Stiftung Klima- und Umweltschutz Mecklenburg-Vorpommern“ ins Leben rufen werde, um den Bau der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 auch gegen mögliche Sanktionsdrohungen aus den USA zu vollenden.

Danach, auch das wiederholte Scholz an diesem Tag mehrmals, habe es keinen offiziellen Austausch zwischen ihm und Schwesig in dieser Angelegenheit gegeben. Ausschließen möchte er allerdings nicht, dass das Thema noch einmal in anderen Gesprächen angerissen wurde. Er sei mit Manuela Schwesig „befreundet“ und da spricht man auch viel miteinander. Dass in so einem Gespräch auch noch einmal über die Klimastiftung gesprochen wurde, sei ihm nicht erinnerlich, ausschließen möchte er es aber nicht.

Abhängigkeit von Russland großer Fehler

Überhaupt ist am Freitag in Schwerin auffällig, dass Scholz immer wieder darauf hinweist, dass er im Hinblick auf Abhängigkeit von russischem Gas immer ein Mahner gewesen sei. Er habe „nie verstanden“ warum Deutschland, anders als andere Länder, keine LNG-Infrastruktur aufgebaut habe.

Schon in seiner Zeit als Bürgermeister in Hamburg habe er immer wieder den Aufbau so einer Struktur angeregt. „Ich war seit sehr, sehr langer Zeit der Überzeugung, dass Deutschland LNG-Terminals braucht“, so Scholz im Untersuchungsausschuss. „Aus meiner Sicht hätte man das immer machen müssen und man hätte sie sogar notfalls komplett aus Steuermitteln finanzieren müssen“. Warum er lange Zeit nur Mahner in der Wüste gewesen ist und seine Positionen nicht durchsetzen konnte – dazu sagte der Ex-Kanzler am Freitag nichts. Die Abhängigkeit von Russland, so Scholz, sei ein Fehler gewesen.

Die Autoren Reinhard Bingener und Markus Wehner zeichneten 2023 in ihrem Buch „Die Moskau-Connection“ nach, wie Deutschland – angetrieben durch ein Netzwerk um Ex-Kanzler Gerhard Schröder – in eine immer tiefere energiepolitische Abhängigkeit von Russland geriet. Sie beschreiben detailliert, wie politisches Wunschdenken, persönliche Verflechtungen und eine über Jahre verharmloste Russland-Politik dazu führten, dass Warnsignale übersehen und strategische Risiken ignoriert wurden. Neben Schröder geraten auch weitere SPD-Spitzen wie Frank-Walter Steinmeier, Sigmar Gabriel sowie sein enger Vertrauter Heino Wiese in den Fokus.

Aber auch in der CDU fanden sich Unterstützer dieser Linie, etwa unter Angela Merkel oder dem inzwischen verstorbenen CDU-Politiker Philipp Mißfelder. Die Autoren bilanzieren, dass diese parteiübergreifenden Verstrickungen und die fehlende Bereitschaft zur kritischen Neubewertung letztlich zu einem der größten außenpolitischen Fehlurteile der Bundesrepublik führten.

Scholz bestätigt erstmals seinen Brief an die US-Regierung

Schon als Bürgermeister von Hamburg, so sagt Scholz, habe er sich dafür eingesetzt, dass LNG-Terminals einfacher errichtet werden können. Als Mitglied der Bundesregierung habe er es ab 2013 auf den Weg gebracht. Dass Deutschland sich nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine 2022 relativ schnell vom russischen Gas unabhängig gemacht hat, sei vor allem den Projekten zu verdanken, die damals schon vorangetrieben worden seien. Scholz nannte die LNG-Terminals in Brunsbüttel, Stade und Wilhelmshaven.

Als 2020 die USA in der ersten Amtszeit Trumps US-Sanktionen gegen Nord Stream 2 androhten, habe die Bundesregierung versucht, diese abzuwenden. In diesem Zusammenhang spricht Scholz in Schwerin das erste Mal persönlich über einen Brief, den er 2021 als Finanzminister an seinen damaligen US-Amtskollegen Steven Mnuchin verfasst hat.

Damals hatte die Deutsche Umwelthilfe (DUH) den Brief veröffentlicht, die Bundesregierung hatte die Echtheit des Briefes nie bestätigt. Im Ausschuss bestätigt nun Scholz die Echtheit dieses Schreibens.

Im Brief schlägt Scholz der US-Regierung den Bau von milliardenschweren LNG-Anlagen vor. Das sei ein „Deal“, durch den die USA auch Gas nach Deutschland verkaufen könnte. Im Gegenzug, so der damalige Vorschlag, sollten die USA den Widerstand gegen Nord Stream 2 aufgeben. Mnuchin ging auf diesen Vorschlag nicht ein, wie Scholz gestern bedauerte. „Es wäre besser gewesen, dass die Antwort auf meinen Brief positiv gewesen wäre“, so der Altkanzler.

Ausführliche Antworten auf grundsätzliche Fragen

Olaf Scholz wich bemerkenswert wenig den Fragen der Abgeordneten in Schwerin aus. Auch berief er sich nur sehr selten, anders als in anderen Untersuchungsausschüssen, in denen er zu seiner Rolle in der sogenannten Cum-Ex-Affäre befragt wurde, auf Gedächtnislücken. Vielmehr beruft er sich häufig auf die Grenzen seiner Auskunftsgenehmigung durch die Bundesregierung oder auf die Zuständigkeit von Mecklenburg-Vorpommern.

Als der AfD-Abgeordnete Michael Meister wissen möchte, ob Scholz wisse, wer die Idee zur Gründung der Klimastiftung gehabt habe, antwortet Ex-Bundeskanzler norddeutsch kurz: „Nö“. Auf die Frage des Grünen-Ausschussmitglieds Hannes Damm auf mögliche Kontakte zu der zum russischen Gazprom-Konzern gehörenden Nord Stream 2 AG, antwortet Scholz ebenfalls kurz und knapp: „Ich kenne Bundeskanzler Gerhard Schröder.“

Scholz wird ausführlicher, sobald es um grundsätzliche Fragen geht. So beschreibt der 67-Jährige, dass er sich nach seinem Amtsantritt „große Sorgen“ gemacht habe, Russland könne nach dem möglichen Start von Nord Stream 2 die Gaslieferungen durch die Ukraine einstellen. Das habe unbedingt verhindert werden müssen. Die Bundesregierung habe deshalb einen ranghohen Diplomaten beauftragt, die Verlängerung der Transitverträge auszuhandeln – was schließlich auch gelang.

In Mecklenburg-Vorpommern schlug Ministerpräsidentin Manuela Schwesig zur gleichen Zeit einen anderen Kurs ein. Anfang 2021 griff sie die Idee einer Klimastiftung auf, deren offizielle Aufgabe Naturschutz war, die de facto aber vor allem dazu dienen sollte, den Weiterbau von Nord Stream 2 trotz des massiven US-Widerstands zu ermöglichen. Als Landesstiftung wäre sie weitgehend sanktionssicher gewesen. Das Kapital lieferten die Nord-Stream-2-AG und das Land im Verhältnis 100:1 – 20 Millionen zu 20.000 Euro.

Im Untersuchungsausschuss wollte Scholz nicht bewerten, was er von dieser Konstruktion hielt. Auf Nachfragen verwies er entweder auf seine eingeschränkte Aussagegenehmigung oder wiederholte lediglich, es sei „klug“ gewesen, die Stiftung als Angelegenheit des Landes einzustufen.

„Sie sind ein eigentümlicher Frager“

Die letzten gut zwei Stunden entwickeln sich dann zu einem Zwiegespräch zwischen dem Abgeordneten der Grünen, Hannes Damm und dem Altkanzler. Insgesamt 105 Fragen hatte Damm für die Befragung vorbereitet. Immer wieder zieht sich Scholz dabei auf seine eingeschränkte Auskunftsgenehmigung zurück oder betont, dass der eine oder andere Sachverhalt reine „Landessache“ gewesen sei, die er nicht beeinflusst habe.

Immer wieder werden dem Altkanzler Dokumente aus den Akten des Ausschusses gereicht, und er soll dazu Stellung nehmen. Erkenntnisgewinn bringt dieser Schlagabtausch am Ende nicht mehr. Irgendwann rutscht Scholz dann die Bemerkung in Richtung des grünen Landtagsabgeordneten raus: „Sie sind ein eigentümlicher Frager“.