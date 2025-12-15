Stadtwerke Mühlacker entwickeln möglichen „Dunkelflauten-Killer“

In Kürze:

Die Stadtwerke Mühlacker betreiben eine hocheffiziente Brennstoffzelle auf ihrer Biomethananlage.

auf ihrer Biomethananlage. Der Wirkungsgrad liegt bei mehr als 74 Prozent – ein Weltrekord.

liegt bei – ein Weltrekord. Die Anlage kann Überschussstrom in Methan umwandeln und diesen wieder zurück in Strom.

und diesen wieder zurück in Strom. Methan hat gegenüber Wasserstoff gleich mehrere Vorteile.

Hellbrise und Dunkelflaute: Diese beiden Begriffe prägen zunehmend die deutsche Energiewende. Eine Herausforderung ist daher die Entwicklung und der Ausbau von Speichertechnologien. Diese sollen den Stromüberschuss bei Überangebot von Windkraft- und Photovoltaik-Anlagen und zu anderen Zeiten den Strommangel ausgleichen.

Die Stadtwerke Mühlacker könnten mit einem neuartigen Kraftwerk auf ihrer Biomethananlage künftig einen entscheidenden Beitrag dazu leisten.

Weltrekord bei der Effizienz

Das Besondere an der Anlage ist der hohe elektrische Effizienzgrad von 74,2 Prozent. Wie die Stadtwerke im September mitteilten, ist das ein Weltrekord. Prof. Hartmut Spliethoff, Leiter des Lehrstuhls für Energiesysteme an der Technischen Universität München, wird dazu zitiert:

„Heutzutage werden in einigen Fällen elektrische Effizienzen von knapp über 60 Prozent erreicht. Eine elektrische Effizienz von rund 65 Prozent gilt jedoch nach wie vor als Obergrenze für [konventionelle] thermische Kraftwerke.“

Zu den üblichen thermischen Kraftwerken zählen etwa solche, die Strom mithilfe von Brennstoffen wie Kohle, Erdöl oder Erdgas erzeugen. Bis dato hielt das Kombikraftwerk Keadby 2 in England den offiziellen Effizienzweltrekord von 64,18 Prozent, nachgewiesen im Mai 2024.

Reversible Brennstoffzelle

Das Rekordergebnis von Mühlacker hat eine reversible Brennstoffzelle des bayerischen Start-ups Reverion erreicht.

Die Anlage wandelt zunächst überschüssigen Strom von Windkraft- und Photovoltaikanlagen in Wasserstoff um. Dieser reagiert im nächsten Schritt mit abgeschiedenem Kohlenstoffdioxid (CO₂), woraus Methan (CH₄) entsteht.

Das Verfahren beinhaltet somit auch eine sogenannte Carbon-Capture-Technologie, wobei CO₂ etwa bei industriellen Emissionsquellen aufgefangen wird, bevor es in die Atmosphäre gelangt. Hier kommt das in der Luft enthaltene Molekül zum Einsatz.

Bei Bedarf, also Strommangel, kann das Reverion-Kraftwerk das synthetisch erzeugte Methan wieder in Strom umwandeln.

Bedarf dazu besteht nicht nur im Winter. Auch in den Sommermonaten können die „Erneuerbaren“ in der Regel in jeder Nacht den erforderlichen Strombedarf des Landes bei Weitem bislang nicht abdecken.

„Wir nennen die Maschine intern scherzhaft unseren ‚Dunkelflaute-Killer‘. Sie reagiert sehr schnell auf Steuersignale und kann im Minutentakt flexibel Strom erzeugen oder aufnehmen“, erklärt der Geschäftsführer der Stadtwerke Mühlacker, Roland Jans, der Wirtschaftszeitung ZfK. „Langfristig wollen wir überschüssigen Strom in Gas umwandeln, dieses über Monate speichern und in der Heizperiode wieder verstromen.“

Wenn die Marktpreise an der Strombörse bei Strommangel steigen, kann die Brennstoffzelle in nur wenigen Minuten aus dem Methan Strom erzeugen. Die Anlage kann somit schnell Regelenergie bereitstellen. Nach Aussage von Jans haben die Stadtwerke diese Form der Flexibilität bereits im Probebetrieb nachweisen können.

Methan effizienter als Wasserstoff

Das Reverion-System kann im Gegensatz zu konventionellen Kraftwerken somit nicht nur Strom, sondern auch Methan oder Wasserstoff im reversiblen Betrieb erzeugen.

Doch warum die Umwandlung von Wasserstoff in Methan? Das hat gleich mehrere Gründe. Der prägnanteste ist, dass Methan deutlich mehr Energie in sich trägt als Wasserstoff. Die Energiemenge ist ungefähr um das Dreifache höher.

Zudem ist Methan besser lagerbar. Es kann über Jahre ohne Verluste in einem einfachen Tank bleiben. Wasserstoff ist hingegen flüchtig und entweicht.

Ein weiterer Vorteil liegt in der Infrastruktur. Methan kann im bestehenden Erdgasnetz transportiert und in den Speichern gelagert werden. Das spart immense Kosten, die mit entsprechenden Umbaumaßnahmen entstehen würden.

Reverion arbeitet an der nächsten Generation des Kraftwerks. „Wir sind stolz auf diesen Rekord hier in Mühlacker und sind sehr gespannt auf die nächsten Entwicklungsstufen“, teilte Thomas Gutjahr, Geschäftsführer der Biomethananlage Mühlacker, mit.