Unbekannte stehlen 300 Kilogramm schwere Kirchenglocke in Bremen
Erst die Halterung durchtrennt, dann in Ruhe abgeholt. In der Nacht zum Dienstag verschwand eine 300 Kilogramm schwere Bronzeglocke aus Bremen-Vahr. Der Schaden beträgt rund 10.000 Euro.
In Bremen haben Unbekannte eine 300 Kilogramm schwere Kirchenglocke gestohlen. Der Wert der Bronzeglocke wird auf rund zehntausend Euro geschätzt, wie die Polizei in der Hansestadt am Mittwoch mitteilte.
Der Diebstahl ereignete sich demnach in der Nacht zum Dienstag auf einem Kirchengelände im Stadtteil Vahr. Bereits vor zwei Wochen hätten Unbekannte dort die Halterung der Glocke durch einen mutmaßlichen „Schweißeinsatz“ entfernt.
Daraufhin fiel die Glocke hinab, was einem in der Nähe wohnenden Mitarbeiter der Kirchengemeinde auffiel. Die Diebe flüchteten zunächst. Nun hätten sich die Unbekannten schließlich mit der gesamten Glocke davongemacht.
Die Polizei suchte nach Zeugen.(afp/red)
