Wadephul: Deutschland kauft US-Waffen für 200 Millionen Dollar für Kiew

Bundesaußenminister Johann Wadephul hat die Beteiligung Deutschlands an weiteren US-Waffenpaketen für die Ukraine in Höhe von 200 Millionen Dollar (rund 172 Millionen Euro) angekündigt.

Deutschland werde über den sogenannten Purl-Mechanismus „in zwei Paketen weitere 200 Millionen Dollar für die Ukraine beschaffen“, erklärte Wadephul vor seinem Abflug zu einem Treffen der NATO-Außenminister in Brüssel am Mittwoch.

Mit der Priorisierten Anforderungsliste für die Ukraine (Purl) kaufen NATO‑Mitglieder Waffen aus den USA für die Ukraine.

Deutschland und andere NATO-Staaten sollen auch im kommenden Jahr für mindestens eine Milliarde US-Dollar (0,9 Mrd. Euro) pro Monat amerikanische Waffen und Munition für die Ukraine kaufen.

Es gehe um den Erwerb von entscheidender Ausrüstung wie Abfangraketen für Luftverteidigungssysteme, sagte NATO-Generalsekretär Mark Rutte bei einem Treffen mit den Außenministern der Bündnisstaaten in Brüssel. Auch offensive Systeme würden aber benötigt.

Geheime Liste ukrainischer Waffenwünsche

Deutschland hatte nach Einrichtung des Purl-Mechanismus‘ im Oktober bereits ein Waffenpaket in Höhe von 500 Millionen Dollar finanziert. Die beiden neuen Purl-Pakete im Gesamtwert von einer Milliarde Dollar werden zusammen mit den Niederlanden, Norwegen, Kanada und Polen finanziert.

Die darin enthaltenen Rüstungsgüter basieren auf einer geheimen Liste ukrainischer Anforderungen. Bekannt ist, dass unter anderem Patriot-Lenkflugkörper zur Luftverteidigung benötigt werden.

Wadephul kündigte an, dass Deutschland zusätzlich zu den 200 Millionen Dollar 25 Millionen Euro in einen NATO-Fonds einzahlen werde, damit „die ukrainischen Soldatinnen und Soldaten gerade jetzt, bei Eis und Schnee an der Front, mit der nötigen Winterausrüstung ausgestattet und medizinisch ausreichend versorgt sind“.

Mark Rutte: „Großartige Nachrichten“

NATO-Generalsekretär Mark Rutte sprach angesichts der neuen Ankündigungen von „großartigen Nachrichten“. Neben der weiteren Unterstützung der Ukraine werden die Außenminister in Brüssel auch über die jüngsten Bemühungen der USA um ein Ende des Ukraine-Kriegs beraten.

Dazu wird auch der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha erwartet. Nicht an dem Treffen teilnehmen wird US-Außenminister Marco Rubio. (afp/ks)