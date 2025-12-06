Das BSW heißt künftig Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft

Aus dem Bündnis Sahra Wagenknecht wird künftig das Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft. Dafür stimmten auf dem Bundesparteitag die Delegierten mehrheitlich. Das Parteikürzel bleibt gleich.

Zwei andere Anträge mit alternativen Namensvorschlägen – Bürger schaffen Wandel sowie Bündnis Sozialer Weg – bekamen keine Mehrheit.

Der neue Name soll ab Oktober kommenden Jahres gelten, also nach den 2026 anstehenden Landtagswahlen. Gewählt wird im kommenden Jahr unter anderem in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin.

Wagenknecht gesteht Fehler ein

Parteigründerin Sahra Wagenknecht hatte bereits vor Monaten angekündigt, die nach ihr benannte Partei nach der diesjährigen Bundestagswahl umbenennen zu wollen. Im Sommer hatte das Bündnis seine Mitglieder aufgerufen, Namensvorschläge zu machen. Laut „Spiegel“ gab es mehr als 3000 Einsendungen.

BSW-Chefin Sahra Wagenknecht hat heute in ihrer Parteitagsrede Einblicke in die Strategie gegeben und Fehler eingestanden.

Netzwerke die aufgelöst werden sollen

So sei es ein Anfängerfehler gewesen, bei der Aufnahme neuer Mitglieder zu lange restriktiv vorgegangen zu sein. „Wir müssen mehr Menschen in unsere Partei holen“, sagte Wagenknecht. Es hätten sich zudem unter dem bisherigen Verfahren „Netzwerke“ verfestigt, die man jetzt wieder auflösen müsse.

Es sei eine Illusion gewesen, „Querulanten und Karrieristen“ fernhalten zu können, das habe nicht funktioniert. Stattdessen habe man ehrliche Unterstützer verprellt. Die Partei habe mittlerweile über 11.000 Mitglieder und noch 6.000 unbearbeitete Aufnahmeanträge, sagte Wagenknecht.

Auch bei der Ansprache verschiedener Wählerschichten habe man Fehler gemacht. Das BSW habe ein völlig anderes Wählerklientel als Grüne und Linke.

Viele BSW-Wähler wohnten eher auf dem Land und seien nicht privilegiert, sie hätten ein geringes Einkommen. Mit „linker Politik“ würden von einem Teil dieser BSW-Wähler Positionen verbunden, die sie abstoßen.

Als Beispiel nannte Wagenknecht „offene Grenzen“, eine „unrealistische Klimapolitik“ oder „Gender-Unsinn“. „Wir müssen so diskutieren und sprechen, dass diejenigen uns verstehen, deren Sympathie und deren Wählerstimmen wir gewinnen wollen“, sagte Wagenknecht, das sei „sehr, sehr wichtig“.

Werben für die neue Führung

Wagenknecht hatte vor einigen Wochen angekündigt, sich vom Parteivorsitz zurückzuziehen. Sie will vorerst nur Chefin einer Grundwertekommission im BSW sein.

Ihr Vorschlag für die neue Spitze: Der Europaabgeordnete Fabio De Masi soll die Partei mit der bisherigen Co-Chefin Amira Mohamed Ali führen. Der frühere Fußballmanager Oliver Ruhnert soll Generalsekretär werden. Für diese Personalien warb die 56-jährige Parteigründerin in ihrer Rede.

Zugleich bekräftigte sie in teils scharfen Worten die zentralen Positionen des BSW: Widerspruch gegen Wehrpflicht und höhere Rüstungsausgaben; Werben für Verhandlungen mit Russland und Import billiger Energie von dort; ein Rentensystem wie in Österreich.

„Angebliche Demokraten“

Die „angeblichen Demokraten“ seien dabei, „den Abriss des Sozialstaats und den Weg in einen neuen Militarismus und Autoritarismus“ voranzutreiben, sagte Wagenknecht.

„Die Wahrheit ist doch, russische Verhältnisse, also ein autoritäres System, drohen in Deutschland nicht, weil Putins Armee durchs Brandenburger Tor zieht, sondern sie drohen, weil die Parteien, die sich gern die demokratischen nennen, immer stärker unser Land in einen autoritären Einschüchterungsstaat verwandeln.“

Über die Europäische Union sagte sie: „Ich muss auch sagen, die alte Maxime der US-Politik, ‚Fuck the EU‘ – ehrlich gesagt, wenn ich Frau von der Leyen sehe und Frau Kallas und diese ganzen Figuren, da könnte ich fast Sympathie dafür bekommen.“

Klage für Neuauszählung

Vor Wagenknecht hatte schon ihre Co-Vorsitzende Mohamed Ali heftige Kritik daran geübt, dass sich der Wahlprüfungsausschuss des Bundestags gegen eine Neuauszählung der Bundestagswahl vom Februar ausgesprochen hatte.

„Das ist wirklich so dreist, es ist schändlich“, sagte Mohamed Ali. Sie bekräftigte die Ankündigung, vor das Verfassungsgericht zu ziehen. Bei der Wahl war das BSW sehr knapp an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Die Partei geht von Zählfehlern aus.

Generalsekretär Christian Leye sagte, die Themen lägen für das BSW auf der Straße, etwa die Beschlüsse der schwarz-roten Koalition zum Wehrdienst. „Unsere Kinder kriegt ihr nicht mit dem Losverfahren“, sagte Leye.

Das Thema Frieden, Kritik an der NATO sowie am Verzicht auf Energieimporte aus Russland standen auch im Zentrum der Generaldebatte zur Ausrichtung der Partei. Zum Leitantrag der Parteispitze gab es etliche Änderungsanträge, die Diskussion blieb aber ruhig.

Widerspruch gegen Kritik an Thüringen

Der Thüringer BSW-Politiker und Infrastrukturminister Steffen Schütz nahm Bezug auf Frieden – und verband dies mit Kritik an innerparteilichem Streit über die Brombeer-Koalition in Erfurt.

Wichtig sei zu unterstreichen, dass das BSW die einzige konsequente Friedenspartei sei, sagte Schütz. „Das ist unsere Mission, nicht gegen die eigenen Kritiker Krieg zu führen.“

Wagenknecht übt immer wieder Kritik an der Regierungsarbeit in Erfurt – auch in ihrer Rede in Magdeburg. Schütz hatte im Frühjahr nach einem Machtkampf mit Wagenknecht auf eine erneute Kandidatur als Co-Landesvorsitzender verzichtet. Zuletzt hatte er angekündigt, für den Bundesvorstand zu kandidieren.

Regieren oder nicht?

Im BSW wird gestritten, ob und unter welchen Bedingungen die Partei in Koalitionen mitregieren soll. Der ehemalige Brandenburger Landeschef Robert Crumbach, Finanzminister in einer Koalition mit der SPD, hatte es in der „Welt“ so formuliert:

„Es gibt einen Grunddissens: Will man gestalten oder will man kritisieren?“ Crumbach hatte sich auch eine Kandidatur für den Bundesvorsitz oder als Vizechef offen gehalten.

Am Samstag teilte er dpa jedoch mit, dass er nicht kandidieren werde. (dts/dpa/red)