Weihnachtsmarkt in Göttingen mit propalästinensischen Parolen beschmiert
In Göttingen wurden Weihnachtsmarktstände und der Gänselieselbrunnen mit pro-palästinensischen Parolen beschmiert. Unter anderem erschienen die Schriftzüge „Israel is a terrorist state“ und „Free Gaza“.
In Göttingen sind in der Nacht zum Dienstag Weihnachtsmarktstände mit propälästinensischen Parolen beschmiert worden.
Ebenfalls betroffen war der historische Gänselieselbrunnen auf dem Marktplatz, wie die Polizei in der niedersächsischen Stadt mitteilte.
Die Tat ereignete sich nach ersten Ermittlungen am frühen Dienstagmorgen.
Art der Parolen
Unter den Parolen waren nach Polizeiangaben unter anderem Schriftzüge wie „Israel is a terrorist state“ und „Free Gaza“. Sie waren etwa auf Ständen und dazugehörigen Tischen angebracht. Wer die Tat beging, war unklar.
Der Staatsschutz ermittelte, Zeugen wurden um Hinweise gebeten. (afp/red)
