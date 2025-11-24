Winter: Zahlreiche Unfälle in Niedersachsen und Bayern

Der Schnee hat in der Nacht zu Montag für zahlreiche Glätteunfälle, vor allem im Nordwesten, gesorgt. Das berichten die Polizeidienststellen.

Allein im Bereich zwischen Cuxhaven, Jever und Diepholz gab es 42 Glätteunfälle. Das berichtet die dort zuständige Polizeidirektion Oldenburg. Dabei seien aber keine schwer verletzten Personen zu beklagen gewesen.

Die größten Auswirkungen habe ein Lkw gehabt, der sich auf der A1 am Bremer Kreuz aufgrund der Glätte gedreht hatte. Die Strecke habe in Fahrtrichtung Hamburg für mehrere Stunden gesperrt werden müssen.

Schwere Unfälle im Emsland und Bayern

Im Emsland kam es bereits am Sonntagabend zu einem Unfall, bei dem ein Auto in den Gegenverkehr geriet, sagte ein Polizeisprecher. Dabei habe sich eine Person schwer verletzt. Ob Glätte der Auslöser war, sei unbekannt.

Im Harz habe es trotz Schnee und Eis keine glättebedingten Unfälle gegeben.

Auf der Autobahn 93 in Bayern sind drei Menschen ums Leben gekommen. Bei dem Unfall in der Nacht zum Montag auf glatter Straße im Landkreis Schwandorf wurden nach Polizeiangaben zudem mindestens zwei Menschen schwer verletzt. Weitere Details zu Verletzten und Todesopfern nannte die Autobahnpolizei in Schwandorf zunächst nicht.

An dem Unfall kurz vor 3:00 Uhr Montag früh waren demnach zwei Lastkraftwagen und ein Pkw beteiligt. Der genaue Hergang war zunächst unklar, ein Gutachter wurde eingeschaltet. Die Bergungsarbeiten dauerten auch am Montagmorgen noch an, weshalb die A93 in Fahrtrichtung München vorerst gesperrt blieb.

Am Montag kommt es laut Deutschem Wetterdienst in der ersten Hälfte des Tages im Osten Niedersachsens noch zu Glättegefahr. Später klettern die Temperaturen auf 3 Grad im Wendland und bis zu 7 Grad auf den ostfriesischen Inseln. (dpa/red)