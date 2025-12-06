Spekulatius: Ein knuspriger Weihnachtsklassiker voller Geschichte

In Kürze:

Spekulatius sind in Deutschland ein klassisches Weihnachtsgebäck .

Während Spekulatius in Deutschland zum typischen Weihnachtsgebäck zählen, lässt man sich die Gewürzkekse in den Niederlanden und Belgien das ganze Jahr über schmecken – und übrigens auch in der ehemaligen niederländischen Kolonie Indonesien. Aber auch dort sind sie vor allem in der Zeit um den fünften und sechsten Dezember besonders beliebt, wenn das traditionelle Sinterklaasfest gefeiert wird – ähnlich unserem Nikolaustag.

Geschichte des Spekulatius

Vermutlich haben Spekulatius ihre Wurzeln in den Niederlanden und Belgien. Doch auch Westfalen und das Rheingebiet beanspruchen ihre Entstehung für sich. Sicher ist, Spekulatius galten früher als exotische und wertvolle Spezialität, denn die verwendeten Gewürze wie Zimt, Nelke, Kardamom und Muskat waren damals selten und teuer.

Die Herkunft des Namens Spekulatius ist wiederum nicht eindeutig geklärt. Eine Überlieferung besagt, dass die Spekulatius ihren Namen dem heiligen Nikolaus verdanken. Sein lateinischer Beiname „speculator“ bedeutet so viel wie „Aufseher“ oder „Beobachter“ und wurde früher häufig für Bischöfe verwendet. Zu Ehren des Nikolaus von Myra backte man die würzigen Kekse, die man am 6. Dezember den Kindern schenkte. Sie sollten daran erinnern, wie er sich um Arme und Bedürftige gekümmert hatte.

Nach einer weiteren Deutung stammt der Name von „speculum“, dem lateinischen Begriff für „Spiegel“. Damit sind die spiegelverkehrten Motive in den traditionellen Stanzformen gemeint, die dem Teig vor dem Backen aufgeprägt werden.

So entstehen die Motive

Spekulatius sind nicht nur wegen ihres würzigen Geschmacks beliebt, sondern auch wegen ihrer dekorativen Formen und Motive. Traditionell zeigen sie Bilder aus der Nikolausgeschichte und stellen Menschen und Tiere dar, die dem heiligen Nikolaus auf seinem Lebensweg begegneten. Heute zieren auch andere Motive die Spekulatius, von Tieren über festliche Symbole bis zu traditionellen (niederländischen) Windmühlen.

In der Vergangenheit wurden Spekulatius mithilfe von Holzmodeln hergestellt, die in liebevoller Handarbeit geschnitzt wurden. Da jede Form ein Unikat war, blieb die Anzahl der Motive begrenzt. Die Herstellung war sehr zeitaufwendig, denn jeder Keks musste einzeln geprägt werden und konnte dabei in der Form kleben bleiben. Dafür verlieh diese Methode jedem Spekulatius ein besonders authentisches und charakteristisches Aussehen.

Heute übernehmen diese Aufgabe vielfach Formen aus Silikon, Silikonwalzen und Stempel. Damit können die Motive einfach und zeitsparend aufgedruckt und die Kekse dann ausgestochen werden. Allerdings zeigen diese Kekse oft nicht mehr die typischen Motive.

Neben dem beliebten Gewürzspekulatius gibt es auch Butterspekulatius, der durch eine Extraportion Butter besonders zart und aromatisch wird. Ebenfalls sehr beliebt ist der Mandelspekulatius. Er enthält nicht nur Mandeln im Teig, sondern besitzt auf der Unterseite zusätzlich eine feine Schicht aus Mandelplättchen.

Rezept Gewürzspekulatius

Zutaten:

300 g Mehl

½ TL Backpulver

60 g gehäutete und gehackte Mandeln

150 g kalte Butter

125 g brauner Zucker

1 Ei

1 kleine Prise Salz

½ TL Zimt

1 Messerspitze Nelkenpulver

1 Messerspitze Kardamom

Zubereitung: