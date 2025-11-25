Prostatakrebs: Die wichtigsten Warnsignale, die Männer kennen sollten

Prostatakrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Männern: Etwa jeder achte Mann erkrankt im Laufe seines Lebens daran – vor allem ab dem 50. Lebensjahr. In Deutschland erkranken laut Robert Koch-Institut Berlin jährlich etwa 65.820 Männer neu daran.

Die gute Nachricht: Wird Prostatakrebs früh erkannt, gehört er zu den am besten behandelbaren Krebsarten. Da er in frühen Stadien meist keine Beschwerden verursacht, ist eine regelmäßige Vorsorge entscheidend.

Was sind die Symptome und Frühsymptome von Prostatakrebs?

Prostatakrebs verursacht im Frühstadium oft keine Symptome. Die Schwere der Symptome hängt vom Ort und Stadium des Krebses ab. Selbst wenn sich die Krankheit ausbreitet, zeigen manche Männer möglicherweise noch keine erkennbaren Anzeichen.

Harnwegsbeschwerden

Veränderungen der Harngewohnheiten gehören zu den häufigsten Anzeichen für Prostataprobleme, einschließlich Krebs. Diese Symptome entwickeln sich oft allmählich und können mit normalen Alterungserscheinungen oder anderen Erkrankungen verwechselt werden:

Häufiges Wasserlassen, insbesondere nachts

Unfähigkeit zu urinieren oder Schwierigkeiten beim Beginn oder Beenden des Wasserlassens

Schwacher oder unterbrochener Harnstrahl

Nachlaufen am Ende des Wasserlassens oder Gefühl der unvollständigen Blasenentleerung

Schmerzen oder Brennen beim Wasserlassen

Blut im Urin

[etd-related posts=“4648492″]

Sexuelle Symptome

Prostatakrebs kann auch die Sexualfunktion beeinträchtigen. Diese Symptome können zusammen mit Veränderungen beim Wasserlassen oder auch allein auftreten:

Schwierigkeiten, eine Erektion zu erreichen oder aufrechtzuerhalten

Schmerzen beim Samenerguss

Verringertes Spermavolumen

Blut im Sperma

Schmerzen in den Hoden

Andere Symptome (in der Regel in späteren Stadien)

Mit fortschreitendem Prostatakrebs können aufgrund des Tumorwachstums oder der Metastasierung Symptome in anderen Bereichen des Körpers auftreten:

Schmerzen oder Steifheit im Bauchraum, im unteren Rücken, in der Wirbelsäule, in den Rippen, in den Hüften oder in den Oberschenkeln

Schwellungen, Schwäche oder Taubheitsgefühl in den Beinen

Unerklärlicher Gewichtsverlust oder verminderter Appetit

Beschwerden oder Schmerzen im Enddarmbereich

Müdigkeit, die mit Anämie zusammenhängen kann

Kompression des Rückenmarks

Nierenprobleme oder Nierenversagen in fortgeschrittenen Stadien

Viele dieser Symptome können auch durch andere Erkrankungen verursacht werden. So kann beispielsweise eine gutartige Prostatavergrößerung, eine nicht krebsartige Erkrankung, die häufig bei älteren Männern auftritt, ähnliche Symptome wie Schwierigkeiten beim Wasserlassen hervorrufen.

Was verursacht Prostatakrebs?

Prostatakrebs entsteht, wenn sich genetische Mutationen in der DNA der Prostatazellen ansammeln, was zu unkontrolliertem Wachstum und der Bildung eines Tumors führt. Die genauen Auslöser dieser genetischen Veränderungen sind unklar, es wird jedoch angenommen, dass vererbte und erworbene genetische Faktoren eine Rolle spielen.

Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zuerst erschienen auf theepochtimes.com unter dem Titel „Prostate Cancer: 1 in 8 Men Are at Risk–Here Are the Warning Signs“. (deutsche Bearbeitung kr)