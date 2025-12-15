Tinnitus: Warum pfeift oder summt es im Ohr? Die Ursachen erklärt

Stellen Sie sich vor, Sie hören ein konstantes Klingeln, Summen oder Rauschen, das niemand sonst hören kann. Das ist Tinnitus – die Wahrnehmung von Geräuschen ohne externe Quelle.

Tinnitus ist keine Krankheit an sich, sondern ein Symptom einer zugrunde liegenden Erkrankung. Etwa 5 bis 15 Prozent aller Erwachsenen haben irgendwann länger andauernde Ohrgeräusche.

Obwohl es medizinische und technologische Behandlungsmethoden gibt, suchen viele Menschen nach natürlichen Ansätzen, um ihre Symptome ganzheitlicher zu behandeln.

Was sind die Anzeichen und Symptome von Tinnitus?

Die Symptome von Tinnitus können von Person zu Person sehr unterschiedlich sein, sowohl in Bezug auf die Art und Weise, wie sie erlebt werden, als auch in Bezug auf ihre Auslöser. Die Geräusche können in einem Ohr, in beiden Ohren oder im Kopf wahrgenommen werden und viele Formen annehmen:

Klingeln, Summen, Zischen oder Rauschen

Klicken oder Pfeifen

Geräusche, die an Zikaden, fließendes Wasser oder entweichenden Dampf erinnern

Diese Phantomgeräusche können leise oder laut sowie hoch- oder tieffrequent sein und ständig oder zeitweise auftreten.

In den meisten Fällen ist Tinnitus nicht pulsierend, was bedeutet, dass das Geräusch nicht mit dem Herzschlag synchronisiert ist. In seltenen Fällen von objektivem Tinnitus pulsiert das Geräusch jedoch oft rhythmisch oder kommt und geht.

Manche Menschen bemerken Veränderungen ihres Tinnitus, wenn sie ihren Kopf, ihren Nacken oder ihre Augen bewegen oder wenn sie bestimmte Körperteile berühren.

Die Schwere des Tinnitus hängt oft davon ab, wie eine Person auf die Erkrankung reagiert, und weniger vom Geräusch selbst. Viele Menschen haben Schlaf- oder Konzentrationsprobleme und fühlen sich möglicherweise auch ängstlich oder depressiv. Andere bemerken, dass sich ihr Tinnitus bei Stress verschlimmert.

Wenn der Tinnitus mit Erkrankungen des Kiefergelenks zusammenhängt, gehören zu den Symptomen oft Kiefer- oder Gesichtsschmerzen, eingeschränkte Kieferbeweglichkeit und Knackgeräusche beim Kauen oder Sprechen.

Was kann Tinnitus verursachen?

Schallwellen gelangen in den Gehörgang und passieren das Mittel- und Innenohr, wo winzige Haarzellen in der Cochlea sie in elektrische Signale umwandeln. Diese Signale werden entlang der Hörrinde des Gehirns weitergeleitet, wo wir Geräusche wahrnehmen. Tinnitus tritt am häufigsten auf, wenn etwas diesen Weg stört und beschädigte Haarzellen im Innenohr unregelmäßige elektrische Signale an das Gehirn senden.

Obwohl die genauen Ursachen von Tinnitus nicht vollständig bekannt sind, gibt es mehrere Gesundheitszustände, die damit in Verbindung gebracht werden:

Hörverlust: Dies ist nach wie vor einer der stärksten Faktoren, die mit Tinnitus in Verbindung stehen. Wenn wir bestimmte Tonfrequenzen nicht mehr wahrnehmen können, verändert das Gehirn die Art und Weise, wie es Geräusche verarbeitet. Bei reduzierter Eingabe passt es sich möglicherweise an, indem es die fehlenden Geräusche „auffüllt”, was zu Tinnitus führt. Altersbedingter Hörverlust beginnt in der Regel um das 60. Lebensjahr und betrifft beide Ohren, wobei insbesondere die Wahrnehmung hoher Frequenzen beeinträchtigt wird. Dies erklärt, warum Tinnitus bei älteren Erwachsenen so häufig auftritt.

Lärmbedingter Hörverlust – verursacht durch ein einzelnes traumatisches Ereignis oder wiederholte Lärmbelastung über einen längeren Zeitraum – kann ebenfalls das Gehör schädigen und nur ein Ohr betreffen.

Akustisches Trauma: Die Exposition gegenüber lauten Geräuschen oder Explosionen.

Bestimmte Medikamente: Tinnitus kann eine Nebenwirkung von verschreibungspflichtigen Medikamenten sein, ist jedoch in der Regel vorübergehend und verschwindet nach Absetzen des Medikaments. Einige Medikamente können jedoch zu dauerhaftem Tinnitus führen, darunter nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR), bestimmte Antibiotika und Krebsmedikamente, Diuretika und Medikamente auf Chininbasis, die bei Beinkrämpfen eingesetzt werden.

Verstopfungen im Mittelohr: Verstopfungen im Gehörgang – wie Ohrenschmalzansammlungen, Verstopfungen, lose Haare oder Fremdkörper – können Druck erzeugen oder das Trommelfell reizen und so Tinnitus verursachen. Die Beseitigung der Verstopfung lindert oft die Symptome, aber manchmal kann die Verstopfung zu bleibenden Schäden und chronischem Tinnitus führen.

Kopf- oder Nackenverletzungen: Diese können Nerven, Durchblutung und Muskeln beeinträchtigen und zu Tinnitus führen. Menschen mit traumatischem Tinnitus nehmen häufig lautere, variablere Geräusche an verschiedenen Stellen wahr.

Kiefergelenkserkrankung: Eine Schädigung der Muskeln, Bänder oder Knorpel des Kiefergelenks kann zu somatischem Tinnitus führen, da dieser Bereich Nerven und Bänder mit dem Mittelohr teilt.

Verstopfung der Eustachischen Röhre: Diese Verstopfung kann das Druckgleichgewicht im Mittelohr stören und zu einem dumpfen Hörgefühl oder einem Gefühl von Vollheit im Ohr führen. Erkrankungen wie Sinusitis, allergische Rhinitis, gastroösophagealer Reflux und Erkältungen können zu einer Entzündung der Nasenschleimhaut und vermehrter Sekretion führen, was mit der Zeit zu einer Verstopfung führen kann.

Sinusdruck und Barotrauma: Eine verstopfte Nase aufgrund einer Erkältung, Grippe oder Nasennebenhöhlenentzündung kann Druck im Mittelohr verursachen und zu Tinnitus führen. Akutes Barotrauma – eine Schädigung des Ohrs durch plötzliche Veränderungen des Luft- oder Wasserdrucks beim Tauchen oder Schnorcheln, ungewöhnliche Höhenunterschiede beim Fliegen oder Explosionen – kann ebenfalls Symptome auslösen.

Traumatische Hirnverletzung: Diese kann die Hörzentren des Gehirns schädigen und zu Tinnitus führen.

Andere Erkrankungen: Tinnitus wird mit verschiedenen Erkrankungen in Verbindung gebracht, darunter Anämie, Diabetes, Bluthochdruck, Arteriosklerose, Migräne, Morbus Menière, Otosklerose, Lyme-Borreliose, Fibromyalgie, Lupus, Depressionen und Angstzustände. Während einige dieser Erkrankungen das Ohr oder die Hörbahnen direkt beeinträchtigen, können andere den Tinnitus indirekt über vaskuläre, neurologische oder psychologische Mechanismen beeinflussen.

Substanzen, die Tinnitus auslösen oder verschlimmern können: Koffein, Nikotin und andere Stimulanzien können Tinnitus verschlimmern. Aspirin und andere NSAIDs (wie Ibuprofen oder Naproxen) können bei manchen Menschen ebenfalls zu einer Verschlimmerung des Tinnitus führen. Darüber hinaus verengt Rauchen die Blutgefäße, die die Ohren und ihre Sinneszellen mit lebenswichtigem Sauerstoff versorgen.

COVID-19-Impfstoffe: Eine Studie aus dem Jahr 2024 ergab eine höhere Inzidenz von Tinnitus nach einer Impfung mit dem adenoviralen Vektorimpfstoff Vaxzevria und dem mRNA-Impfstoff gegen COVID-19. Eine weitere Studie aus dem Jahr 2024 identifizierte Bluthochdruck, Fettleibigkeit und Schilddrüsenerkrankungen als Risikofaktoren, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen können, nach einer Impfung mit den COVID-19-Impfstoffen von Pfizer, Moderna oder Janssen an Tinnitus zu erkranken.

Körperfett: Eine Studie aus dem Jahr 2024 analysierte Gesundheitsdaten von mehr als 2.200 Personen und stellte fest, dass Männer mit Tinnitus – insbesondere chronischen Fällen – einen höheren Körperfettanteil (vor allem im Rumpf, in den Armen und Beinen), einen größeren Taillenumfang und weniger Beinmuskelmasse aufwiesen. Diese Zusammenhänge wurden bei Frauen nicht beobachtet.

Welche natürlichen und lebensstilbezogenen Ansätze gibt es bei Tinnitus?

Zusätzlich zur Behandlung durch Ihren Arzt gibt es auch Änderungen des Lebensstils, die das Leben mit Tinnitus erleichtern können. Obwohl die Ergebnisse von Person zu Person variieren, können natürliche Behandlungen eine Linderung bieten.

1. Tipps zur Selbsthilfe

Vermeiden Sie laute Geräusche. Wenn eine Belastung unvermeidbar ist, verwenden Sie Ohrstöpsel oder Ohrenschützer.

Sorgen Sie für ausreichende Ruhe.

Schlafen Sie mit leicht erhöhtem Kopf: Legen Sie sich abends ein etwas dickeres Kissen unter den Kopf. Dadurch wird der Druck im Kopf und in den Ohren etwas reduziert, weil Blut und Lymphflüssigkeit besser abfließen können. Menschen mit Tinnitus empfinden die Geräusche nachts dadurch vielleicht als leiser und weniger störend.

Vermeiden Sie das Rauchen und bestimmte Medikamente, die den Tinnitus verschlimmern können.

2. Bestimmte Ernährungsweisen

Eine systematische Überprüfung und Metaanalyse von 15 häufigen Ernährungsfaktoren und der Tinnitus-Häufigkeit bei Erwachsenen kam zu dem Schluss, dass eine höhere Aufnahme von Obst, Ballaststoffen, Koffein und Milchprodukten mit einer geringeren Tinnitus-Häufigkeit verbunden ist.

Vermeiden Sie die folgenden Ernährungsbestandteile, die Tinnitus auslösen können:

Natrium (Salz): Salz kann die Blutgefäße verengen, den Blutdruck erhöhen, die Durchblutung beeinträchtigen und die Flüssigkeitsansammlung im Innenohr verstärken.

Aspartam: Dieser künstliche Süßstoff kann schädlich für das Gehirn und das Innenohr sein, insbesondere bei langfristiger Einnahme oder Hitzeeinwirkung.

Zucker: Ein schlechter Zuckerstoffwechsel, wie z. B. ein hoher Insulinspiegel, kann Tinnitus verschlimmern.

Manche Menschen können von einer diabetikergerechten Ernährung profitieren.

Ungesunde Fette: Transfette und gesättigte Fette können die Durchblutung beeinträchtigen und möglicherweise den Tinnitus verstärken.

3. Musiktherapie

Musiktherapie ist eine klangbasierte Behandlung, die darauf abzielt, die emotionalen und wahrnehmungsbezogenen Auswirkungen von Tinnitus zu reduzieren, indem sie sowohl auf den auditorischen Kortex als auch auf das limbische System – das emotionale Zentrum des Gehirns – einwirkt.

Viele Menschen empfinden klassische Musik, insbesondere Stücke mit minimalen Lautstärkeschwankungen, als beruhigend und hilfreich, um negative emotionale Reaktionen auf Tinnitus zu reduzieren. Bei Menschen mit Hörverlust muss die Musik möglicherweise angepasst werden, um die verminderte Hörsensibilität, insbesondere bei höheren Frequenzen, zu berücksichtigen.

4. Meditation

Der enge Zusammenhang zwischen Stress und der Schwere des Tinnitus unterstreicht die Bedeutung des Stressmanagements. Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Meditation das Nervensystem beruhigen und die Reaktion des Gehirns auf innere Geräusche umtrainieren kann. Durch die Stärkung der Bereiche des Gehirns, die für die Aufmerksamkeit und die Regulierung von Emotionen zuständig sind, hilft Achtsamkeit, Stress und Ängste zu reduzieren, die Tinnitus oft verschlimmern. Mit der Zeit kann Meditation den Fokus vom Geräusch weg verlagern, sodass es weniger störend wirkt und leichter zu ertragen ist.

In einer Studie aus dem Jahr 2022 berichteten Teilnehmer mit chronischem Tinnitus, die ein achtwöchiges Meditationsprogramm absolviert hatten, über weniger Ängste, eine bessere emotionale Kontrolle, verminderte Tinnitus-Symptome und sogar gesündere Essgewohnheiten.

5. Selbstmassage von Akupunkturpunkten

Das Massieren der folgenden Akupunkturpunkte kann helfen, Tinnitus-Symptome zu lindern:

Akupunkturpunkt für die auditive Konvergenz („Ting Hui“): Befindet sich in der Nähe des Tragus des Ohrs – der kleinen, spitzen Erhebung am äußeren Teil des Ohrs, die es mit dem Gesicht verbindet. Öffnen Sie Ihren Mund und tasten Sie den Bereich direkt vor dem Tragus, wo sich Ihr Kiefer bewegt. Wenn Sie dort eine Vertiefung spüren, wenn Sie mit dem Finger darauf drücken, massieren Sie diesen Punkt sanft mit dem Daumen in kleinen Kreisen für ein bis drei Minuten auf jeder Seite, während Sie den Mund offen halten. Dieser Punkt wirkt wie ein Reset-Knopf für die Ohren, hilft, das Klingeln zu lindern, und bringt ein Gefühl der Ruhe.

Akupunkturpunkt „Hearing Palace“ („Ting Gong“): Befindet sich vor dem Gehörgang und wird häufig zur Linderung von Tinnitus verwendet. Massieren Sie den Bereich mit Ihrem Zeigefinger oder Daumen in kleinen Kreisen ein bis drei Minuten lang auf jeder Seite.

6. Übungen

Regelmäßige Bewegung – wie zum Beispiel Spazierengehen – fördert die Durchblutung des Ohrs, aber längere Aktivitäten wie lange Radtouren, bei denen der Nacken überstreckt wird, sollten vermieden werden.

Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zuerst erschienen auf theepochtimes.com unter dem Titel „Tinnitus: Ringing or Buzzing Sounds Without an External Source–Here Are the Causes“. (deutsche Bearbeitung kr)