Datenproblem bei A320 könnte Flugverkehr stören – Flüge bei Air France gestrichen

Rund 6.000 Airbus-Flugzeuge der A320-Reihe müssen unverzüglich überprüft werden, bevor sie wieder starten können. Wie der Flugzeughersteller in Toulouse mitteilte, könnte starke Sonneneinstrahlung bei betroffenen Maschinen zu einer fehlerhaften Datenverarbeitung in einem der Flugkontrollrechner führen, was für die Steuerung von entscheidender Bedeutung sei.

Zwischenfall als Auslöser

Das habe die Analyse eines nicht näher beschriebenen Zwischenfalls mit einem A320-Flugzeug gezeigt. Airbus erwartet nach eigenen Angaben, „dass diese Empfehlungen zu Betriebsunterbrechungen für Passagiere und Kunden führen werden“.

In Zusammenarbeit mit den Luftfahrtbehörden habe man die Fluggesellschaften aufgefordert, vorsorgliche Schutzmaßnahmen zu ergreifen, die Software und/oder Hardware umfassten, hieß es weiter. In vielen Fällen könne ein Software-Update zügig vom Cockpit aus vorgenommen werden, hieß es.

Air France streicht Flüge

Die Fluggesellschaft Air France etwa musste wegen der Überprüfung von A320-Maschinen alleine am Freitagabend 35 Flüge streichen, berichtete die Zeitung „Le Parisien“. Wie viele Flüge am Samstag möglicherweise betroffen sind, sei noch nicht bekannt.

Insgesamt sind von der A320-Reihe weltweit aktuell rund 11.000 Maschinen im Einsatz, teilte Airbus mit. (dpa/red)