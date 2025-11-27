SCHUFA-Alarm: Immer mehr Bürger rutschen wegen „Buy Now Pay Later“ in Zahlungsschwierigkeiten

In Kürze:

Die Auskunftei SCHUFA hat Verbraucher vor einer möglichen Schuldenfalle durch ein stetig beliebter werdendes Zahlungsmodell gewarnt.

Die sogenannten Buy-Now-Pay-Later-Angebote (BNPL) laden Kunden ein, online-Ratenmodelle oder faktische Kleinkredite in Anspruch zu nehmen. Viele unterschätzten jedoch die offenbar auf sie zukommenden Verbindlichkeiten und gerieten in Zahlungsschwierigkeiten.

SCHUFA führt seit 2020 regelmäßig Erhebungen durch

Das Ergebnis einer jüngst von der SCHUFA in Auftrag gegebenen Umfrage lässt erkennen, dass immer mehr Verbraucher zunehmend an ihre finanziellen Grenzen stoßen. Die Betroffenen schieben Zahlungen auf, überziehen ihr Konto – und viele können teilweise sogar Miete und Kreditraten nicht bezahlen. Dies treffe auf so viele Menschen wie seit Umfragebeginn 2020 nicht zu.

Für viele werden die BNPL-Angebote zu einem Hoffnungsschimmer, um kurzfristig erforderliche Anschaffungen tätigen zu können – was die Betroffenen oft nur noch in größere Schwierigkeiten bringt. Allein in den vergangenen sechs Monaten hat ein Drittel aller deutschen Verbraucher von „Buy Now Pay Later“ Gebrauch gemacht, so die Umfrage.

Von den etwa 1.000 im Zeitraum vom 9. bis 20. September von der Nordlight Research GmbH Befragten äußerten 34 Prozent, sie schätzten dabei die bequeme Kaufabwicklung. 29 Prozent äußerten, BNPL verbessere die Planung finanzieller Ausgaben.

Die SCHUFA führt seit September 2020 ihre Umfragen mehrmals pro Jahr durch.

Verbraucher sind sich des Risikos von BNPL mehrheitlich bewusst

Unkritisch stehen die Verbraucher der Option scheinbar nicht gegenüber. 63 Prozent der Umfrageteilnehmer äußern die Auffassung, dass BNPL das Risiko schaffe, schnell den Überblick über Ausgaben und Finanzen zu verlieren. Außerdem befürchten 59 Prozent, das Zahlungsmodell habe das Potenzial zur Schuldenfalle.

Von den Nutzern der „Buy Now Pay Later“-Option haben eigenen Angaben zufolge tatsächlich auch 44 Prozent in den vergangenen sechs Monaten mindestens eine Frist verpasst. Dies habe Mahngebühren zur Folge gehabt. Im Oktober 2024 traf dies erst auf 22 Prozent der Befragten zu.

Sogar jeder zweite Nutzer von BNPL erklärte, er habe schon einmal eine offene Zahlung nicht begleichen können, an die man ihn erinnert habe. Bei mehr als einem Zehntel (11 Prozent) sei dies bereits mehrmals der Fall gewesen.

SCHUFA-Vorstandschefin Tanja Birkholz erklärte, dass sich bestimmte Muster auch im eigenen Datenbestand widerspiegelten:

„In unserem Datenbestand sehen wir, dass die Zahl der Personen, zu denen erstmals Zahlungsstörungen gemeldet wurden, per Jahresmittelwert in den ersten drei Quartalen 13 Prozent über dem Jahresmittelwert des Vorjahres liegt. Das ist eine beunruhigende Entwicklung.“

SCHUFA: Junge Menschen und Geringverdiener zunehmend unter Druck

Besonders häufig betroffen seien davon junge Menschen und Geringverdienende. In den vergangenen sechs Monaten sei zudem schon jeder zehnte Verbraucher in die Verlegenheit geraten, seine Miet- oder Ratenzahlungen nicht bedienen zu können. Birkholz begrüßte vor diesem Hintergrund Regulierungen wie die neue Verbraucherkreditrichtlinie.

Dieses Gesetz zur Umsetzung einer EU-Richtlinie sichere Modelle wie BNPL und trage dazu bei, Bürger vor finanzieller Überforderung zu schützen. Im Kern geht es darum, die für Kreditverträge geltenden Verbraucherschutzregelungen auszudehnen. Diese sollen künftig auch auf Kleinkredite bis 200 Euro, gebührenfreie und zinslose Kredite und Kurzzeitkredite von bis zu drei Monaten Anwendung finden.

Für den Abschluss von Verbraucherdarlehen soll die Textform genügen. Dazu beabsichtigt man, von der Rechtsprechung entwickelte objektive Grenzen bezüglich sittenwidrig überhöhter Kreditzinsen gesetzlich festzuschreiben. Die Frist für den Widerruf bei fehlerhaften Informationen soll mit maximal zwölf Monaten und 14 Tagen begrenzt sein.

Verbraucherzentrale: Kleinkredite und BNPL meist bis zu 200 Euro

Einer Erhebung des Bundesverbandes Verbraucherzentrale zufolge kaufen Verbraucher in Deutschland hauptsächlich Kleidung, Elektrogeräte oder Möbel über Modelle wie BNPL.

In 74 Prozent der Fälle gehe es bei den Einkäufen um Waren im Wert von bis zu 200 Euro. Dennoch summieren sich die Zahlungsverpflichtungen in vielen Fällen. So hätten 17 Prozent der Befragten in der Ende 2021 durchgeführten Studie angegeben, mehr als zehnmal pro Jahr auf diesem Wege einzukaufen.

In den meisten Fällen sind es Zahlungsdienstleister wie Klarna oder PayPal, die BNPL- oder Ratenmodelle anbieten. Auch größere Online-Shops bieten die Option an, häufig unter Einbindung externer Dienstleister. Anders als beim traditionellen Kredit sind weniger formale Voraussetzungen und Anträge erforderlich. Gleichzeitig verschwinden aufgrund der Zusatzfunktionen bei Anbietern jedoch die Grenzen zwischen Rechnungskauf und Ratenfinanzierung.

Werden Raten nicht rechtzeitig bedient oder kommt es zu anderweitigen Leistungsstörungen, können Zusatzkosten anfallen. In einigen Fällen kommt es auch zu Kontoüberziehungen mit den entsprechenden Dispokreditfolgen. Die Verbraucherzentrale warnt auch vor möglichen Fußangeln wie begrenzten Aktionszeiträumen und möglicherweise anfallenden Zinsen und Mahnkosten.

Bürger sehen finanzielle Spielräume schwinden

Der SCHUFA-Erhebung zufolge blicken in Deutschland 64 Prozent der Menschen mit „großer Angst“ oder „sorgenvoll“ in die Zukunft. Dies entspricht in etwa dem Vorjahreswert, im Frühjahr waren es sogar 68 Prozent.

Etwa jeder Vierte befürchtet, einen Kredit aufnehmen zu müssen, um die Preise für Lebensmittel oder Energie bewältigen oder seinen eigenen Lebensstandard halten zu können. Gegenüber dem Oktober des Vorjahres hat sich dieser Anteil erhöht.

Nur 23 Prozent gehen davon aus, ausreichend Rücklagen zu haben, um Kostensteigerungen abfangen zu können. Ein gleich großer Anteil gab an, auf gar keine Rücklagen zurückgreifen zu können. In den vergangenen sechs Monaten hatten 17 Prozent der Befragten einen Kredit aufgenommen, 34 Prozent hatten die Zahlung von Rechnungen hinausgezögert und jeder Vierte hatte sein Konto überzogen.