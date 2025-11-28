Studie: Zwei Drittel der Industrieunternehmen denken über Abwanderung nach

In Kürze:

Mehr als zwei Drittel der befragten Industriebetriebe erwägen eine Produktionsverlagerung .

der befragten Industriebetriebe erwägen eine . Neue Zölle und anhaltender Protektionismus verstärken die Sorge vor dem Verlust der Wettbewerbsfähigkeit .

. Jeder vierte Betrieb zieht die USA als neuen Standort in Betracht.

in Betracht. Forschung und Entwicklung wandern zunehmend ebenfalls ab.

In Zeiten anhaltend hoher Produktionskosten und sich verschärfender Handelskonflikte ist für einen hohen Anteil deutscher Industrieunternehmen die Abwanderung eine reale Option.

Dies ist eines der Erkenntnisse einer Umfrage zu Themen im weitesten Umfeld der Lieferkette der Wirtschaftsprüfer von Deloitte und des Bundesverbands der deutschen Industrie.

Im September und Oktober befragten sie dazu 148 Lieferketten-Verantwortliche des produzierenden Gewerbes. Schwerpunkte waren dabei die Automobilindustrie, die Technologiebranche sowie Maschinenbau, Energie und Chemie. Von den Teilnehmern kamen 84 Prozent aus Großunternehmen und 16 Prozent aus Kleinunternehmen und Mittelständlern.

Studie: Lieferketten nach wie vor verwundbar

Die Bilanz der Initiatoren der Befragung ist höchst durchwachsen. Viele Unternehmen hätten, so heißt es in der Auswertung, „nicht ausreichend Konsequenzen“ aus der Corona-Krise gezogen. Eine angemessene Vorbereitung auf mögliche neuerliche Krisen und deren Auswirkungen auf Lieferketten und Produktion sei nicht erfolgt.

Die Zuspitzung neuer Zölle und des verschärften Protektionismus haben die bereits zuvor vorhandenen Probleme der Lieferketten weiter verschärft. Nicht nur die Kosten der Produktion und der Anpassung an gesetzliche Rahmenbedingungen steigen, sondern auch die für die Wahrung der Resilienz werden immer höher.

Die Unternehmen hätten auf die Entwicklung erst mit Kostenoptimierungen reagiert, heißt es in der Auswertung. Unternehmen hätten Teile der Lieferketten in günstigere Einkaufsländer verschoben und – wo es möglich war – in Technologien zur Steigerung von Resilienz und Effizienz investiert.

Dies habe jedoch nicht immer dazu geführt, die Wettbewerbsfähigkeit am Standort selbst dauerhaft zu sichern. Die Lieferketten sind nach wie vor verwundbar, die Gewissheit, weitere krisenhafte Entwicklungen unbeschadet zu überstehen, ist nicht entscheidend höher geworden.

Etwa 30 Prozent wollen weg aus Deutschland – jeder Vierte gleich in die USA

Die Zölle sind dabei die Spitze des Eisbergs – für viele deutsche Industrieunternehmen könnten sie jedoch zum entscheidenden Faktor für künftige Standortentscheidungen werden.

Mit 68 Prozent erklären mehr als zwei Drittel der befragten Industriebetriebe, mit dem Gedanken einer teilweisen oder gänzlichen Produktionsverlagerung zu spielen. Dies könne in den kommenden zwei bis drei Jahren der Fall sein.

Dabei sieht vieles danach aus, als ob die Strategie von US-Präsident Donald Trump Erfolg hat. Er möchte mit seinen Zöllen nicht nur die Handelsbilanz ausgleichen. Vielmehr sollen auch die ohnehin durch hohe Kosten geplagten europäischen Industrieunternehmen den entscheidenden Impuls geben, ihre Produktion in die USA zu verlagern. Von den befragten deutschen Industrieunternehmen fassen 26 Prozent das genau ins Auge.

Dort, wo in Deutschland ansässige Unternehmen mit Gedanken an eine Abwanderung spielen, stellt dies vorwiegend einen Ausdruck der Enttäuschung über den Standort Deutschland dar. Dies gilt nicht zuletzt für jene 30 Prozent der Befragten, die ihre Fertigung von Deutschland in andere EU-Länder verlagern wollen.

Fast jeder fünfte befragte Betrieb hat Abwanderung schon vollzogen

Aber auch Asien bleibt für viele Industrieunternehmen eine mögliche Alternative. 16 Prozent halten trotz der jüngsten wirtschaftlichen Turbulenzen China für ein lohnendes Ziel. Als aufstrebender Standort gilt zudem Indien, wohin 14 Prozent eine Verlagerung planen. 19 Prozent nennen andere Staaten Asiens – einige halten sich dort mehrere mögliche Optionen offen.

Von den Teilnehmern an der Deloitte/BDI-Erhebung geben zudem 19 Prozent an, schon jetzt nicht mehr in Deutschland zu produzieren. Im Jahr 2023 hatten nur 11 Prozent dies erklärt.

Was ebenfalls als bemerkenswert erscheint: Nicht nur Fertigung, sondern auch Forschung und Entwicklung würden immer häufiger verlagert.

Wolfgang Niedermark von der Hauptgeschäftsführung des BDI mahnt die Koalition im Bund, „entschlossener und schneller“ zu handeln, um den Standort Deutschland zu stabilisieren. Zuletzt hatte sich das Kabinett unter anderem auf einen subventionierten temporären Industriestrompreis geeinigt.

Der BDI-Verbandsfunktionär fordert jedoch auch eine gezielte finanzielle Unterstützung privater Investoren in Zukunftsbranchen: „Damit Unternehmen Innovationen nicht nur auf dem Reißbrett entwerfen, sondern sie auch in die Werkshallen und Logistikzentren bringen können, braucht es gezielte Anschubfinanzierung.“