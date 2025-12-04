Ein Toter und sieben Verletzte bei Brand in Seniorenheim in Hessen
Bei einem Brand in einem Seniorenheim kam in der Nacht ein Mensch ums Leben. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit zahlreichen Kräften im Einsatz.
Bei einem Brand in einem Seniorenheim im hessischen Gießen ist in der Nacht zu Donnerstag ein Mensch ums Leben gekommen.
Sieben weitere Menschen wurden bei dem Brand verletzt und in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei in Gießen mitteilte. Das Feuer brach in einem Zimmer aus. Insgesamt 17 Menschen wurden in sichere Bereiche gebracht.
Bei dem Toten handelte es sich um den Zimmerbewohner. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten an. Der Sachschaden wurde auf etwa eine halbe Million Euro geschätzt. (afp/ks)
