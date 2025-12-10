Einjähriges Kind am Steuer auf der Autobahn A6
Ein einjähriges Kind auf dem Schoß der Mutter haben Polizisten hinter dem Steuer eines Autos in Rheinland-Pfalz entdeckt.
Das Kleinkind hielt das Lenkrad mit beiden Händen, während die Mutter etwas auf dem Handy tippte, wie die Polizei am 10. Dezember in Kaiserslautern mitteilte. Die beiden befuhren die Autobahn 6 am späten Abend des 9. Dezember im Bereich Ramstein.
Als die Beamten die junge Frau und das Kind am Steuer entdeckten, leiteten sie das Auto an der nächsten Abfahrt von der Autobahn und kontrollierten die Fahrerin. Diese zeigte sich völlig uneinsichtig und gab an, dass es ihrem Kind „nicht so gut“ gehe und sie daher mit ihm in ein Fast-Food-Restaurant fahren wolle, wie es weiter hieß.
Die Polizei leitete ein Verfahren gegen die Frau ein. Zudem wurden verschiedene Stellen über den Vorfall informiert. (afp/ks)
