Ermittler fassen wohl größten aktiven Geldfälscher Deutschlands

Ermittler haben nach eigenen Angaben den wohl größten aktiven Geldfälscher Deutschlands geschnappt. Der 32-Jährige wurde am 20. Oktober im nordrhein-westfälischen Wuppertal festgenommen, wie die Polizei am Dienstag im bayerischen Ingolstadt mitteilte. Auch seine 40-jährige Lebensgefährtin, die den Fälscher unterstützt haben soll, wurde festgenommen.

Die beiden wurden auf dem Weg in ihre „offiziellen Arbeitsstätten“ gestellt, wie die Polizei erklärte. Im Auto des 32-Jährigen fanden die Beamten 333 falsche 50-Euro-Scheine, die teils noch nicht vollständig auf Maß geschnitten waren. In der Wohnung des Manns entdeckten die Ermittler zudem eine „top ausgestattete“ Druckerwerkstatt.

Die 13 vorgefundenen Drucker liefen zum Zeitpunkt des Zugriffs teilweise noch und warfen seitenweise Falschgeldbögen aus, erklärten die Ermittler. Die Geräte wurden beschlagnahmt, ebenso Falsifikate im Nennwert von rund hunderttausend Euro. Zwei Fahrzeuge und weitere Gegenstände wurden zudem als sogenannter Vermögensarrest beschlagnahmt.

Auf die Spur gekommen war die Polizei dem Fälscher durch Ermittlungen in Ingolstadt. In der Stadt waren 2024 mehrere gefälschte 50-Euro-Scheine aufgetaucht, woraufhin zunächst mehrere Männer identifiziert wurden, welche die Scheine über den Messengerdienst Telegram bestellt hatten. Weitere Ermittlungen führten schließlich zu dem 32-jährigen Wuppertaler, der als Hersteller und Lieferant fungierte.(afp/red)