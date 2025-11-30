Fünf Tote bei Brand eines Hauses in Westfrankreich

Im Westen Frankreichs sind fünf Menschen bei einem Feuer ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, geriet ein dreistöckiges Haus in Neuves-Maisons südwestlich von Nancy im Département Meurthe-et-Moselle in Brand.

Die Feuerwehr meldete zunächst den Tod von vier Menschen im Alter zwischen 16 und 60 Jahren, wenig später teilte die Präfektur mit, dass eine fünfte Person ihren schweren Verletzungen erlegen sei.

Feuer war schnell unter Kontrolle

Die Feuerwehr wurde nach eigenen Angaben am frühen Morgen kurz nach 3:00 Uhr alarmiert, dass in der rund 7.000 Einwohner zählenden Ortschaft ein Haus in Brand geraten sei. Es handele sich um ein dreistöckiges Haus mit einem Geschäft im Erdgeschoss.

Rund 70 Feuerwehrleute waren mit 30 Fahrzeugen im Einsatz. Das Feuer sei schnell unter Kontrolle gebracht worden. Umliegende Häuser blieben von den Flammen verschont.

Bei den Todesopfern handelte es sich um einen 59-jährigen Mann, zwei Frauen im Alter von 60 und 20 Jahren sowie zwei 16-Jährige. Ein 21-Jähriger erlitt eine Rauchvergiftung, sein Leben sei nicht in Gefahr, teilte die Präfektur mit.

Im Rathaus werde ein Saal zur Verfügung gestellt, um Familien aufzunehmen, teilte die Präfektur weiter mit. Zudem werde psychologische Hilfe für die Bevölkerung angeboten, die angesichts der Tragödie unter Schock stehen könne. (afp/ks)