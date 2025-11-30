Großbrand in Grundschule in Hannover – Löscharbeiten dauern an

In einer Grundschule in Hannover ist nach Angaben der Feuerwehr ein Großbrand ausgebrochen. Ein Gebäudetrakt, der auch die Aula der Schule beinhaltet, sei vollständig von den Flammen zerstört worden, teilte die Feuerwehr Hannover am Samstag mit.

Die Löscharbeiten mit rund 130 Einsatzkräften liefen demnach noch und könnten bis in die frühen Sonntagmorgenstunden andauern.

Der Brand an der Grundschule Beuthener Straße sei gegen 15:30 Uhr gemeldet worden, erklärte die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe das Feuer bereits auf die Aula übergegriffen.

Brandursache unklar

Zu dem Zeitpunkt hat außerdem in der rund 50 Meter entfernten Turnhalle noch die Jugendgruppe eines Sportvereins trainiert. Die Kinder und deren Trainer wurden in Sicherheit gebracht worden.

Die Löscharbeiten gestalteten sich nach Angaben der Feuerwehr schwierig, da der Brand sich weit in die Dachkonstruktion und in diverse Lagerräume eingefressen hatte. Ein 19-jähriger Feuerwehrmann musste aufgrund von Kreislaufproblemen durch Rettungskräfte behandelt werden.

Zur Brandursache und Schadenhöhe konnte die Feuerwehr vorerst keine Angaben machen. Auch war zunächst unklar, inwiefern der Brand den Schulbetrieb beeinträchtigen werde. Aufgrund der starken Rauchentwicklung forderte die Feuerwehr die Anwohner der Grundschule auf, Türen und Fenster geschlossen zu halten und Lüftungsanlagen soweit möglich auszuschalten. (afp/ks)