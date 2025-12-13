Messerangriff im Ruhrgebiet: Mutter und 4 Kinder schwerverletzt
Bei einem Messerangriff in Bergkamen im Ruhrgebiet sind eine Mutter und ihre vier Kinder schwerst verletzt worden – das jüngste Opfer ist drei Jahre alt. Darüber informierten Polizei und Staatsanwaltschaft.
Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen 20 Jahre alten Bekannten der Mutter handeln. Nach der Tat sei er geflohen. Einsatzkräfte suchten nach ihm. Die Ermittler werteten die Tat als versuchten Mord.
[etd-related posts=“5331877″]
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war es am Morgen um 5.30 Uhr in der Wohnung der 26 Jahre alten Frau zu dem Angriff gekommen.
Zunächst sei der 20-Jährige auf die Mutter losgegangen, danach auf die Kinder. Dabei handle es sich um drei Söhne im Alter von drei, fünf und sieben Jahren sowie um eine Tochter im Alter von acht Jahren. (dpa/red)
vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion