Messerangriff: Mutter und 4 Kinder schwerverletzt – Tatverdächtiger in U-Haft

Nach dem Messerangriff auf eine Frau und ihre vier Kinder im nordrhein-westfälischen Bergkamen ist der Tatverdächtige in Untersuchungshaft gekommen. Das Amtsgericht Kamen erließ am Nachmittag Haftbefehl gegen den 20-jährigen Deutschen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Ihm wird demnach versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in fünf Fällen vorgeworfen.

Der 20-Jährige soll am frühen Samstagmorgen die Frau und die vier Kinder im Alter von drei bis acht Jahren in ihrer Wohnung attackiert haben. Die Mutter und zwei der Kinder kamen auf Intensivstationen, befanden sich aber nicht in Lebensgefahr, wie die Staatsanwaltschaft am Sonntagmittag mitgeteilt hatte.

Bei dem Messerangriff waren die 26 Jahre alte Mutter und ihre vier Kinder im Alter von drei bis acht Jahren schwerst verletzt worden. Ein 20-Jähriger – mutmaßlich ein Bekannter der Mutter – soll die Familie am frühen Samstagmorgen in der Wohnung der Frau attackiert haben. Das Motiv ist weiterhin unklar. Die Zusammenhänge lägen „völlig im Dunkeln“, hatte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft erklärt.

Großfahndung nach Tatverdächtigem

Nach dem Angriff floh der Tatverdächtige nach Angaben der Ermittler vom Tatort. Die Polizei leitete eine große Fahndung ein und veröffentlichte unter anderem Fotos von ihm. Sie bat die Bevölkerung um Mithilfe und warnte davor, den 20-Jährigen eigenmächtig anzusprechen. Stattdessen sollte man den Notruf wählen.

Nach mehreren Stunden der Suche wurde der 20-Jährige schließlich an seiner Wohnanschrift entdeckt und festgenommen. Dort soll er sich in einem Keller versteckt haben.

Das achtjährige Mädchen soll bis zu 20 Stichverletzungen erlitten haben

Die Mutter und die Kinder im Alter von acht, sieben, fünf und drei Jahren kamen zur Behandlung in unterschiedliche Krankenhäuser. Das achtjährige Mädchen etwa soll 15 bis 20 Stich- und Schnittverletzungen am gesamten Körper und am Kopf erlitten haben.

Die Ermittler gehen von einem versuchten Mord aus. Im Laufe des Sonntags sollte der Deutsche einem Haftrichter vorgeführt werden. (dpa/afp/ks)