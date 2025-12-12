Herford: 16-Jähriger am Weihnachtsmarkt niedergestochen – 15-Jähriger festgenommen

Nach der versuchten Tötung eines Jugendlichen im nordrhein-westfälischen Herford hat die Polizei einen 15-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Der mutmaßliche Täter wurde in der Nacht zum Freitag gefasst, wie Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium in Bielefeld mitteilten. Er soll einen 16-Jährigen am Donnerstag am Rande des Herforder Weihnachtsmarkts mit einer Stichwaffe lebensgefährlich verletzt haben.

Das Opfer schwebte nach Polizeiangaben in akuter Lebensgefahr und wurde noch in der Nacht in einer Spezialklinik notoperiert. Der Gesundheitszustand des 16-Jahrigen habe sich inzwischen stabilisiert.

Eine Mordkommission ermittelt wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Das Motiv war zunächst weiter unklar. Nach Polizeiangaben lagen bislang keine Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen der Tat und dem Weihnachtsmarkt vor. Die beiden Jugendlichen sollen sich demnach bereits vor der Tat gekannt haben, der offenbar ein Streit voranging. Die Ermittler suchen Zeugen der Tat und zu weiteren Beteiligten an den Streitigkeiten.(afp/red)