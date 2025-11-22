Polizei schießt auf Messerangreifer in Hattinger Wache
Dramatischer Vorfall in einer Polizeiwache in Hattingen, Nordrhein-Westfalen: Die Polizei hat dort laut Mitteilung einen Mann (28) niedergeschossen, der mit einem Messer über den Tresen geklettert und auf die Beamten zugegangen war.
Messer nicht weggelegt
Laut Polizei hatte der Mann am frühen Samstagmorgen um 5.10 Uhr an der Wache geklingelt und wurde eingelassen. Er zog ein Messer, bedrohte die beiden anwesenden Polizisten.
Die forderten den Mann auf, das Messer wegzulegen und setzten schließlich Pfefferspray ein.
[etd-related posts=“5309744″]
Statt aufzugeben, stieg der Mann über den Tresen und bewegte sich auf die Beamten zu, woraufhin einer mit seiner Dienstwaffe schoss. Laut „WAZ“ traf der Polizist den Angreifer ins Bein.
„Der Mann wurde dabei schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizeibeamten blieben unverletzt“, so die Polizei. (dpa/red)
vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion