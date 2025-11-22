Polizei schießt auf Messerangreifer in Hattinger Wache

Dramatischer Vorfall in einer Polizeiwache in Hattingen, Nordrhein-Westfalen: Die Polizei hat dort laut Mitteilung einen Mann (28) niedergeschossen, der mit einem Messer über den Tresen geklettert und auf die Beamten zugegangen war.

Messer nicht weggelegt

Laut Polizei hatte der Mann am frühen Samstagmorgen um 5.10 Uhr an der Wache geklingelt und wurde eingelassen. Er zog ein Messer, bedrohte die beiden anwesenden Polizisten.

Die forderten den Mann auf, das Messer wegzulegen und setzten schließlich Pfefferspray ein.

Statt aufzugeben, stieg der Mann über den Tresen und bewegte sich auf die Beamten zu, woraufhin einer mit seiner Dienstwaffe schoss. Laut „WAZ“ traf der Polizist den Angreifer ins Bein.

„Der Mann wurde dabei schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizeibeamten blieben unverletzt“, so die Polizei. (dpa/red)