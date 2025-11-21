Schülerinnen missbraucht und vergewaltigt: Haftstrafe für Lehrer in Thüringen

Das Landgericht Meiningen sprach den 36-jährigen Lehrer am Donnerstag unter anderem des sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen und der Vergewaltigung in sechs Fällen sowie der Verbreitung pornografischer Inhalte schuldig und verhängte gegen den Angeklagten vier Jahre Haft, wie ein Gerichtssprecher am Freitag mitteilte.

Das Urteil ist bereits rechtskräftig. Der Angeklagte aus dem südthüringischen Bad Salzungen hatte die Taten demnach vollumfänglich gestanden.

Der Angeklagte war laut Anklage als Lehrer an einer Schule und Jugendwart tätig. Verurteilt wurde er nun für die sechsfache Vergewaltigung einer 15-jährigen ehemaligen Schülerin im Jahr 2023. Dabei habe der Lehrer der Jugendlichen gegenüber seine berufliche Autorität ausgenutzt.

Zudem hielt der Mann 2022 und 2025 mit zur Tatzeit zwölf und 13 Jahre alten Schülerinnen Kotakt über Chatnachrichten, in denen er unter anderem pornographische Bilder von sich selbst schickte und die Kinder zu sexuellen Handlungen aufforderte.(afp/red)