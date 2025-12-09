Zoll beschlagnahmt auf Autobahn Hunderte Kilogramm Pyrotechnik
Hunderte Kilogramm Pyrotechnik hat der Zoll bei zwei Männern auf einer Autobahn in Sachsen beschlagnahmt.
Ein 51-Jähriger und sein 24-jähriger Sohn reisten am 4. Dezember auf der A17 mit einem Lastwagen mit niederländischem Kennzeichen von Tschechien nach Deutschland ein.
Das teilte der Zoll in Dresden mit. Sie gaben an, Lebensmittel zwischen Berlin und Prag transportiert zu haben und keine Pyrotechnik dabei zu haben.
Nettoexplosivmasse: 120 Kilogramm
Bei der Kontrolle des Laderaums entdeckten die Zöllner jedoch Feuerwerk mit einem Gewicht von rund 340 Kilogramm, darunter auch sechs Kugelbomben.
Die sogenannte Nettoexplosivmasse bezifferten die Beamten auf 120 Kilogramm. Der Zoll beschlagnahmte die Feuerwerkskörper und leitete gegen beide Männer ein Strafverfahren ein, unter anderem wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. (afp/ks)
