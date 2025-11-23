Blitzeis legt Flugbetrieb in Köln/Bonn für 45 Minuten lahm
Start- und Landebahnen mussten enteist werden. Das hatte auch Folgen für manche Flüge.
Wegen Blitzeis hat der Flughafen Köln/Bonn den Flugbetrieb am Nachmittag für 45 Minuten unterbrechen müssen. Start- und Landebahnen mussten enteist werden, sagte ein Sprecher.
Das habe zu vereinzelten Verspätungen bei den Abflügen geführt. Wie viele Flüge und Passagiere davon betroffen waren, konnte der Sprecher nicht sagen.
Der Betrieb sei zwischen 16.00 und 16.45 Uhr unterbrochen worden. Danach sei der Flugbetrieb wieder aufgenommen worden. Der Flughafen Köln/Bonn hat insgesamt drei Start- und Landebahnen.
Der Deutsche Wetterdienst hatte für den Nachmittag und Abend für Teile Deutschlands vor Glatteis gewarnt. Schneefälle und gefrierender Regen können Straßen und Gehwege mancherorts spiegelglatt machen, hieß es. (dpa/red)
