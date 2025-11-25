Ermittler ziehen Bilanz: 300 scharfe Schusswaffen in Waffenarsenal in Remscheid

Rund einen Monat nach der Aushebung eines großen Waffenarsenals im nordrhein-westfälischen Remscheid haben die Ermittler eine Bilanz der Waffenfunde gezogen. Insgesamt wurden 300 scharfe Schusswaffen beschlagnahmt, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Wuppertal am Dienstag mitteilten.

Darunter befanden sich 125 Maschinengewehre, 67 Maschinenpistolen, 51 Pistolen, 32 Langwaffen und elf Revolver. Auch 13 Panzerabwehrwaffen wurden beschlagnahmt.

Darüber hinaus entdeckten die Beamten unter anderem Armbrüste, Doppelbockflinten sowie Hieb- und Stichwaffen, Magazine und Gaspistolen. Sämtliche Waffen wurden in polizeiliche Verwahrung genommen. Die Untersuchungen der Funde sowie die weiteren Ermittlungen dauern an. Die Hauptbeschuldigten befinden sich weiter in Untersuchungshaft.

[etd-related posts=“5293927,5287417″]

Ende Oktober hatten Einsatzkräfte das Waffenarsenal in einem Keller in einem Wohnhaus in Remscheid nach umfangreichen Ermittlungen entdeckt. Drei mutmaßliche Waffenhändler im Alter von 34 bis 59 Jahren wurden festgenommen.

In den Folgetagen stießen die Ermittler in weiteren versteckten Räumen auf zusätzliche Waffen. Die Ermittler sprachen von einem der bislang größten Waffenfunde in Nordrhein-Westfalen. (afp/red)