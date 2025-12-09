Fahrzeugschein auf dem Smartphone: Eine Million Downloads binnen eines Monats
Der digitale Fahrzeugschein für Autos und Motorräder ist seit dem Start vor einem Monat mehr als eine Million Mal heruntergeladen worden.
„Das zeigt: Wir haben den richtigen Nerv getroffen und bieten Bürgern eine echte Erleichterung“, erklärte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) am Dienstag. „Das spornt uns an, den digitalen Führerschein ebenfalls bald anbieten zu können.“
Die Smartphone-App „i-Kfz“ war am 6. November an den Start gegangen. Die App ermöglicht laut Verkehrsministerium den schnellen Zugriff auf Fahrzeugdaten jederzeit und überall, eine einfache Aktualisierung und Weitergabe des Fahrzeugscheins, mehrere Fahrzeugscheine in einer App sowie eine erhöhte Sicherheit durch moderne Verschlüsselungstechnologien.
Der digitale Fahrzeugschein steht zunächst nur privaten Fahrzeughaltern zur Verfügung. Anfang 2026 soll das Angebot auf juristische Personen wie Autovermietungen oder andere Unternehmen ausgeweitet werden.
Im ersten Quartal 2026 soll eine QR-Code-Funktion für die Zulassungsbehörden zur Verfügung stehen, um den Fahrzeugschein in die App zu laden. Voraussichtlich Ende 2026 soll der Führerschein in einer eigenen App verfügbar gemacht werden. (afp/red)
