Schule daheim: Warum eine erfahrene US-Pädagogin zur Homeschool-Aktivistin wurde

Von Jahr zu Jahr wächst in den USA die Zahl der Familien, die sich für Homeschooling – den Unterricht zu Hause – entscheiden. Für diejenigen, die gerade erst damit anfangen, sind die gewonnenen Erkenntnisse und die Inspiration von erfahrenen Homeschooling-Eltern Gold wert.

Mit Christy-Faith kommt hier im Interview nicht nur eine erfahrene Homeschooling-Mutter zu Wort, sondern auch jemand, der über 20 Jahre lang sowohl in einer traditionellen schulischen Umgebung gearbeitet als auch ein gut laufendes Bildungs- und Lernberatungszentrum geführt hat. Sie teilt ihr Wissen online mit Homeschooling-Eltern, ermutigt sie und leitet sie an. Wir haben Christy-Faith um einige Tipps für Eltern gebeten.

Wann haben Sie sich entschieden, Ihre Kinder zu Hause zu unterrichten? Und was hat zu dieser Entscheidung geführt?

Die Entscheidung für Homeschooling war nicht nur eine Wahl, es war ein Wendepunkt. Nachdem ich jahrelang im traditionellen Bildungssystem tätig war – als Schülerin, Pädagogin und Leiterin eines gut besuchten Lernzentrums –, sah ich die Risse aus nächster Nähe: Kinder, die in Angst ertranken, Eltern, die sich machtlos fühlten, und eine Kultur, die Noten über echtes Lernen stellt.

Aber erst als ich Mutter wurde, traf mich das ganze Gewicht. Als ich mein erstes Kind im Arm hielt, wurde mir klar, dass ich nicht zulassen konnte, dass dieses System die Zukunft meiner Kinder formt. Ich wollte nicht, dass ihnen die Kindheit durch endlosen Druck, Burn-out und Entfremdung gestohlen wird.

Ich wollte die Kindheit meiner Kinder retten, ihnen Raum zum Atmen, zum Entdecken geben und sie sich bestmöglich entfalten lassen. Ich wollte, dass sie akademische Exzellenz anstreben, ohne ihre Freude oder Individualität dafür zu opfern.

Und als ich mich näher mit dem traditionellen Schulsystem befasste, erkannte ich, was es wirklich war: ein Relikt der Vergangenheit, das darauf ausgelegt ist, Arbeitskräfte zu schaffen, und nicht darauf, Menschen ganzheitlich reifen zu lassen und ihr Wesen zur vollen Blüte zu bringen. Es bereitet die Kinder weder auf die Welt, in der wir jetzt leben, noch auf die Zukunft vor.

Da wusste ich, dass Homeschooling nicht nur eine Option war. Es war die Antwort. Es war ein Weg, unsere Zeit, unsere Werte und unsere Freude zurückzuerobern und meine Kinder trotzdem herauszufordern, ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

Es war beängstigend, sich von dem System loszusagen, dem ich einst vertraute, aber es war auch die befreiendste Entscheidung, die wir je getroffen haben.

Denn Homeschooling ist nicht etwas, das man einfach nur machen kann. Es trägt die Kraft in sich, das Leben Ihrer Familie zu verändern.

Sie beraten und inspirieren derzeit Eltern online, die ihre Kinder zu Hause unterrichten. Aber Ihre berufliche Laufbahn umfasst auch die Ausbildung und die Erfahrung im traditionellen Klassenzimmer. Können Sie uns Ihren Werdegang schildern und uns erklären, wie Ihre beruflichen Erfahrungen Ihren Wunsch und Ihre Fähigkeit zum Unterricht zu Hause beeinflusst haben?

Mein Weg des Unterrichtens begann im traditionellen Klassenzimmer. Später leitete ich ein Lernzentrum für Tausende Schüler.

Unsere Klientel waren hochkarätige, ehrgeizige Eltern, die ihren Kindern eine glänzende Zukunft ermöglichen wollten. Ich arbeitete mit Kindern, die mit allen erdenklichen Herausforderungen zu kämpfen hatten. Einige kämpften darum, mitzukommen, andere strebten nach Perfektion. Ich sah mit eigenen Augen, wie das System ihren Bedürfnissen oft nicht gerecht wurde und Bildung zu einer unerbittlichen Tretmühle aus Noten und Leistungen machte.

[etd-related posts=“4424795″]

Aber ich habe auch gesehen, was möglich ist, wenn das Lernen auf das Kind zugeschnitten ist – wenn Bildung zu einem Werkzeug für Wachstum wird und nicht nur zu einem Maßstab für Leistung. Diese Erfahrungen vermittelten mir ein tiefes Verständnis für Lehrpläne und individualisiertes Lernen und machten mir klar, welchen emotionalen Tribut wir im traditionellen System zahlen. Sie haben mir auch die Werkzeuge an die Hand gegeben, etwas Besseres für meine eigenen Kinder zu schaffen.

Beim Homeschooling geht es nicht nur um Akademiker. Es geht darum, die Freude am Lernen und die Freiheit zurückzugewinnen und zu dem heranzuwachsen, der man sein soll. Und jetzt nutze ich alles, was ich gelernt habe, um andere Familien anzuleiten und zu inspirieren, dasselbe zu tun.

Was halten Sie für die größten Vorteile des Homeschoolings bei Ihren eigenen Kindern? Was waren die größten Herausforderungen?

Der größte Vorteil des Homeschoolings ist das Geschenk an Zeit – Zeit, meine Kinder wirklich kennenzulernen, ihnen beim Wachsen zuzusehen und ein wesentlicher Teil ihres Lernweges zu sein. Es ist die Freiheit, ihre Individualität zu ehren, ihnen zu erlauben, ihren Leidenschaften nachzugehen, und ein Leben zu schaffen, das mit unseren Werten im Einklang steht.

[etd-related posts=“5296479″]

Aber es ist nicht ohne Herausforderungen. Der schwierigste Teil war, die Lügen zu verlernen, an die ich selbst als Kind geglaubt habe, nämlich dass Erfolg an Noten gemessen wird, dass Perfektion das Ziel ist, dass ich nicht genug bin.

Homeschooling hat mich gezwungen, mich direkt mit diesen Lügen zu konfrontieren und sie durch etwas Wahreres, etwas Besseres zu ersetzen. Und dabei konnte ich meinen Kindern die Freiheit geben, das auszuleben, wofür sie geschaffen wurden.

Letztendlich ist das größte Geschenk, das wir unseren Kindern machen können, ihnen den Raum zu geben, sich akademisch, emotional und spirituell bestmöglich zu entwickeln.

Welche gängigen Fehler sehen Sie bei Homeschooling-Eltern?

Einer der häufigsten Fehler, die ich sehe, ist der Versuch, das traditionelle Schulsystem zu Hause zu replizieren. Homeschooling ist eine Chance, sich von der Starrheit des Systems zu befreien, nicht, es nachzubauen.

Ein weiterer Fehler ist die Überfrachtung des Stundenplans – zu viel Lehrplan, zu viele Aktivitäten und sogar zu viele außerschulische Angebote. Mehr bedeutet nicht immer besser. Tatsächlich führt es oft zu Burn-out und sinkender Effektivität. Dann fühlen sich alle überfordert und niemand blüht auf. Beim Homeschooling geht es nicht darum, mehr zu tun, sondern darum, das zu tun, was zählt.

Und schließlich sehe ich, dass Eltern an sich selbst zweifeln und denken, sie seien nicht „qualifiziert“ genug. Lassen Sie mich Ihnen sagen: Sie sind gut genug. Sie kennen Ihr Kind besser als jeder andere. Sie brauchen keinen Lehramtsabschluss, um Ihren Kindern eine außergewöhnliche Bildung zu ermöglichen.

[etd-related posts=“4558148″]

Wie, falls überhaupt, empfehlen Sie Eltern, ihre Homeschooling-Strategien von den Grundschuljahren bis zu den Gymnasialjahren anzupassen?

Homeschooling ist eine Reise, und wie jede Reise entwickelt sie sich weiter. In den frühen Jahren geht es darum, eine Grundlage zu schaffen, die Grundlagen zu lehren, während Neugier und Staunen gefördert werden. Aber wenn Ihre Kinder älter werden, verschiebt sich der Fokus. In den Gymnasialjahren geht es darum, sie auf die Welt vorzubereiten, also ihnen beizubringen, kritisch zu denken, Verantwortung für ihr Lernen zu übernehmen und ihre Träume zu verwirklichen.

Mein Rat? Beziehen Sie Ihre Teenager in den Prozess ein. Lassen Sie sie bei ihrer Bildung mitreden. Homeschooling gibt Ihnen die Freiheit, das Lernen auf ihre Interessen und Ziele zuzuschneiden, sei es, dass sie sich intensiv mit einem Fach beschäftigen, das sie lieben, oder neue Möglichkeiten erkunden.

Denn beim Homeschooling geht es nicht nur um akademische Leistungen. Es geht darum, unabhängige, selbstbewusste und fähige Erwachsene heranzubilden, die bereit sind, sich in der realen Welt zu behaupten.

Beginnen Sie lieber früher als später mit der Planung, um sich möglichst viele Optionen offenzuhalten.

[etd-related posts=“4430672″]

Homeschooling-Eltern sind oft unsicher, ob ihre Kinder auch für die Hochschulzulassung anerkannt werden. Was würden Sie ihnen sagen?

Ich wünschte, jeder Homeschooling-Elternteil wüsste Folgendes: Der Homeschooling-Weg Ihres Kindes ist seine Superkraft. Hochschulen rekrutieren zunehmend Homeschooling-Studenten. Sie suchen nicht nach standardisierten Bewerbern. Sie suchen nach Individuen, die herausstechen, die anders denken und die etwas Einzigartiges einbringen. Homeschooling gibt Ihrem Kind diesen Vorsprung.

Dokumentieren Sie alles gut, ermutigen Sie sie, ihren Leidenschaften nachzugehen, und scheuen Sie sich nicht, sich an Zulassungsstellen zu wenden, um Rat einzuholen. Und denken Sie daran: Es gibt keinen einzigen „richtigen“ Weg zur Hochschule. Der Weg Ihres Kindes gehört ihm allein, und das macht ihn so außergewöhnlich.

Was motiviert Sie, weiterhin Homeschooling-Familien zu beraten und zu unterstützen?

Was mich antreibt, ist die Überzeugung, dass wir unseren Kindern etwas Besseres bieten können. Ich habe gesehen, welchen Tribut das traditionelle System fordern kann – die Ängste, die Erschöpfung, den Verlust der Freude –, und ich weiß, dass es einen besseren Weg gibt. Beim Homeschooling geht es nicht nur um akademische Leistungen, sondern darum, unseren Kindern die Kindheit zu geben, die sie verdienen. Es geht darum, ganzheitliche, gesunde Menschen großzuziehen, die gerne lernen und wissen, dass sie geliebt werden.

Jede Familie, mit der ich arbeite, erinnert mich daran, warum das wichtig ist. Jede Geschichte der Veränderung, jeder Elternteil, der sein Selbstvertrauen wiederfindet, jedes Kind, das seine Lebensfreude wiederentdeckt – das ist es, was mich weitermachen lässt. Denn Kindheit ist wichtig. Kinder sind wichtig.

Christy-Faith verfügt über mehr als 20 Jahre akademische und administrative Erfahrung im Bildungsbereich. „Angefangen habe ich als Lehrerin. Ich habe meinen Masterabschluss gemacht und ein exklusives Lernzentrum mit Beratungsfirma gegründet, in dem ich Prominente und Milliardäre in Bildungsfragen ihrer Kinder beraten habe“, erklärt sie auf ihrer Website. „Unser Zentrum, bekannt für individuellen Unterricht und beeindruckende Ergebnisse, entwickelte sich zu einem der führenden privaten Bildungszentren des Landes.“

Auf Amazon heißt es über die Buchautorin: „Christy erkannte den Wert des Homeschoolings, was ihre Sichtweise auf die Erziehung von Kindern grundlegend veränderte. Sie [und ihr Mann] verkaufte das Lernzentrum, und nun nutzt sie ihre umfassende Erfahrung im Bildungsbereich, um sich für Homeschooling einzusetzen und unzähligen Homeschooling-Eltern, sowohl neuen als auch erfahrenen, zu helfen und sie zu ermutigen, den Sprung zu wagen, standhaft zu bleiben und ihr Ziel immer wieder neu zu beleben.“

Marketing-Cookies zustimmen An dieser Stelle wird ein Video von Youtube angezeigt. Bitte akzeptieren Sie mit einem Klick auf den folgenden Button die Marketing-Cookies, um das Video anzusehen.

Der Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Homeschooling With Confidence: Christy-Faith’s Journey From Traditional Educator to Homeschooling Mom“. (Übersetzung und redaktionelle Bearbeitung sm)