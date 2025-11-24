Verspätete Passagiere laufen auf Flugfeld – Strafverfahren

Sicherheitspanne am Flughafen Köln/Bonn: Zwei verspätete Passagiere sind auf das Vorfeld gerannt, um ihren Flieger nach Bukarest noch zu erreichen. Die beiden Männer hätten am Freitagabend die Scheibe eines Notschalters eingeschlagen und eine gesicherte Nottür geöffnet, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Dann seien sie auf das Vorfeld in Richtung des Flugzeuges gelaufen. Ein Mitarbeiter der Flughafensicherheit habe die beiden 28 und 47 Jahre alten Männer aufgehalten, bis die Bundespolizei zur Verstärkung eingetroffen sei.

„Eine Gefährdung für die Luftsicherheit konnte ausgeschlossen werden“, sagte der Sprecher. Gegen die Männer sei ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs eingleitet worden. Auch ein Verstoß gegen das Luftsicherheitsgesetz wird geprüft. Zuvor hatten erst die „Bild“-Zeitung und dann andere Medien berichtet.

Die Männer hatten den Angaben zufolge das Boarding verpasst und mit der rabiaten Methode versucht, noch in den Flieger zu kommen. Ihren Flug hätten die Männer nach dem Vorfall natürlich nicht mehr antreten können, sagte der Sprecher. (dpa/red)