XXL-Weihnachtsbaum in Dortmund leuchtet
Nach Angaben der Stadt handelt es sich um den größten Weihnachtsbaum der Welt. Er ist der alljährliche Star der dortigen Weihnachtsstadt.
Er ist 45 Meter hoch, besteht aus rund 1.200 Rotfichten und ist laut der Stadtverwaltung der weltgrößte seiner Art: Der traditionelle Weihnachtsbaum in Dortmund ist feierlich zum Leuchten gebracht worden. Der Koloss aus Rotfichten aus dem Sauerland wird gekrönt von einem vier Meter hohen illuminierten Engel, der weit über die Weihnachtsstadt hinweg strahlt.
Der Baumriese war erstmals 1996 errichtet worden. Um ihn gekonnt aufzutürmen, braucht es viele fleißige und kompetente Hände und rund einen Monat Arbeitszeit. Beleuchtet wird der Weihnachtsbaum – eine 40 Tonnen schwere Konstruktion – mit 140.000 LEDs. (dpa/red)
